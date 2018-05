VIDEO| Sat medieval și spectacol de teatru în centrul Bucureștiului. Ca să vadă actorii, publicul va sta pe o rotativă

Zeci de oameni lucrau de zor, ieri, într-o hală de la marginea Capitalei. Pregătesc decorul pentru cel mai mare eveniment de teatru în aer liber din România. Vor fi nouă case, opt turnuri de apărare, patru ateliere de meștesugari, o pădure, un han și o biserică. Vor fi sute de costume și măști populare, zeci de muzicieni (instrumentiști, cor și ansamblu arhaic), alături de săteni, străjeri, călăreți, meșteșugari (olari, pielari, sculptori în lemn și țesătoare). Toți aceștia vor reconstitui, exact ca odinioară, atmosfera tipic medievală. Unde? În Piața Constituției. Cu ocazia spectacolului Vlaicu Vodă, de Alexandru Davila, în regia lui Horia Suru, publicul va avea ocazia să descopere cum se trăia în țara noastră în secolul al XIV-lea.

Schițele oferite de scenograf au prins contur, lucrările fiind pe ultima sută de metri. Casele realizate în stil medieval sunt gata. Ieri se lucra la turla bisericii, la acoperișurile donjoanelor și la han.

Intrarea la spectacol se face pe bază de rezervări

“M-am gândit ca într-o locație din București să refacem viața de la țară, locul de unde au plecat proverbele și zicătorile noastre. Am ales să reconstruim, cât se poate în copie fidelă, satul din zona șes-deal. Se concretizează acum ceea ce mi-a dorit de mult timp”, ne-a declarat Adrian Găzdaru (foto), directorul Teatrului Excelsior, cel care realizează acest eveniment.

Lumea satului medieval construit în mărime naturală își va deschide porțile în Piața Constituției, în perioadele 8 – 10 iunie și 22 – 26 august 2018, între orele 10:00 și 22:30. Publicul este invitat să participe la o adevărată lecție de istorie interactivă prin muzică, dansuri, savuroase mâncăruri și licori tradiționale, precum și activități meșteșugărești străvechi. “Acest spectacol va avea două secțiuni. Între orele 10.00- 19.00, când accesul publicului va fi liber în sat unde vor descoperi oamenii din sat, cu activitățile lor cotidiene, și seara, de la ora 21.00, pe bază de rezervări, oamenii vor putea asista la complotul, la viața de la curte, urmărind spectacolul Vlaicu Vodă”, a adăugat directorul general al Teatrului Excelsior.

Cea mai mare casă are 20 mp, biserică are o înălțime de 7 metri

Valentin Dumitrescu, responsabil cu executarea decorurilor, supraveghea atent, ieri, lucrările la case și la biserică. “Ne-am bazat pe materiale de genul celor care existau în anii 1400, în principal lemnul, stuful, răchita, papura, dar, datorită tehnologiei moderne și proceselor noi de fabricație, am utilizat și polistiren, polistiren extrudat, pânză de sac, de iută, chiar și tifon medical. Cea mai mică casă pe care am realizat-o, pe baza schițelor de la scenograf, are 8 metri pătrați de suprafață construită, iar cea mai mare are 20 de metri pătrați. Hanul are 55 metri pătrați, donjoanele au 6 metri înălțime. Biserica are 7 metri sus, la vârful acoperișului de pe turlă și e făcută după un model al bisericii San Nicoară, biserică existentă la 1400. Scenograful a făcut rost de planșe de la Institutul de Arhitectură și noi le-am prelucrat. Am făcut-o să fie la scară, dar să fie și utilizabilă. Deci oricând, dacă este sfințită și împodobită așa cum trebuie, ea poate fi utilizată ca orice altă biserică. Materialele sunt ignifugate, fiecare element este proiectat, verificat structural și securizat”, ne-a declarat Valentin Dumitrescu.

Unic în România: publicul va sta pe un spațiu care se va învârti

“Un alt element unic al acestui eveniment este rotativă pe care va sta publicul. Spațiul destinat publicului se va roti, pentru ca oamenii să vadă acțiunea și decorurile din cele 4 acte ale piesei. Dacă la teatru se schimbă decorurile, aici publicul se va învârti pe acțiune și pe decor. Piesa are patru acte, actul 1 este acțiunea din pădure, actul 2 este acțiunea la han, în actul trei va fi acțiunea la biserică, iar în actul 4 va fi acțiunea în sala tronului, iar acolo, publicul spectator va trebui să-și pună acele pelerine pe care le vom oferi noi la intrarea în spațiu, pentru a interacționa și a intra în acest spectacol, devenint Sfatul Țării”, a spus Adrian Găzdaru.

Pentru piesa de teatru vor disponibile 380 de locuri, dar accesul se face pe bază de rezervare, fie la agenția teatrului sau online pe site-ul Teatrului Excelsior.

Casele și decorul pentru acest megaeveniment din Piața Constituției va fi adus începând cu data de 27 mai, iar repetițiile generale în decor vor începe de pe 4 iunie.

Spectacolul, organizat de Primăria Capitalei prin Teatrul EXCELSIOR, face parte din seria evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri.

