Când este necesar avizul CSM

Clipa susține că obținerea avizului Consiliului Superior al Magistraturii este obligatorie, dar documentul este strict consultativ. În cazul unui aviz negativ al CSM, susține Clipa, „s-ar putea ca Parlamentul să nu fie prietenos cu ideea de asumare a răspunderii Guvernului”. 

Specialistul în drept de la Timișoara este de părere că decizia CCR, pe baza lipsei avizului CSM, are o justificare, în sensul că „legea spune la un moment dat că ori de câte ori se inițiază un proiect de lege, indiferent de procedura urmată, că-i parlamentară, că-i guvernamentală, prin asumarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului, iar proiectul de lege vizează activitatea, organizarea și funcționarea justiției, e nevoie în prealabil de un aviz al CSM”.

Cristian Clipa arată că, în acest caz, „guvernul nu are decât să reia procedura de asumare a răspunderii”, de data aceasta cu obținerea avizului CSM. Avocatul subliniază că guvernul nu e obligat să țină cont de avizul CSM, acesta fiind consultativ, dar este obligat să îl ceară. 

„Absența avizului, urmare a faptului că nu a fost cerut, induce o lipsă de procedură în această activitate a Guvernului de a-și asuma răspunderea pe legea referitoare la reforma sistemului judiciar. Se poate relua procedura și se poate solicita acest aviz”, a explicat Cristian Clipa. 

De ce ar putea fi Parlamentul „neprietenos”

Avocatul timișorean susține că în cazul unui aviz negativ al CSM „s-ar putea ca Parlamentul să nu fie foarte prietenos cu ideea asumării răspunderii Guvernului Bolojan pe acest proiect de lege”. 

De ce nu ar fi Parlamentul prietenos cu asumarea în lipsa unui aviz negativ, care este consultativ, din moment ce pachetul inițial a trecut de Parlament?

„Există un principiu care guvernează relațiile dintre instituțiile de rang constituțional: principiul loialității interinstituționale. Vrem, nu vrem chestiunea aceasta legată de salarizarea și drepturile la pensie cuvenite magistraților este una care a fost cumva asimilată sferei mai largi a conservării independenței justiției. 

Noi toți, de mai bine de 20 de ani, am căzut de acord, prin legi, decizii ale Curții Constituționale și așa mai departe, că pachetul salarial aferent carierei de magistrat și, respectiv, drepturile speciale la pensie cuvenite magistraților se subsumează idee de garanție suplimentară în ceea ce privește independența și imparțialitatea magistratului judecător, în mod special, dar și a magistratului procuror”, a declarat Clipa pentru Libertatea. 

În aceste condiții, susține specialistul în drept, dacă actualul guvern, sau oricare altul, reia procedura de asumare a răspunderii pe acest pachet legislativ „s-ar putea ca Parlamentul pur și simplu să nu accepte asumarea acestei răspunderi”. 

„Cel mai probabil, guvernul va fi avertizat în prealabil să nu depună proiectul în scopul asumării răspunderii politice în privința lui în fața Parlamentului, pentru că o eventuală respingere prin inițierea unei moțiuni de cenzură duce la căderea cabinetului. Deci, jocul acesta instituțional este mai complex decât s-ar putea crede la prima vedere. Prin urmare, eu cred că în prezența unei aviz negativ al CSM, dacă acest aviz în viitor va fi cerut, guvernul nu va mai păși la o reasumare a răspunderii politice în fața Parlamentului pe același pachet legislativ”, a declarat avocatul timișorean pentru Libertatea. 

Cristian Clipa a mai explicat că avizul CSM pentru un proiect de lege care vizează organizarea și funcționarea justiției, indiferent că va fi pozitiv sau negativ, „nu va fi niciodată sumar, telegrafic”. 

O respingere n-ar obliga Guvernul Bolojan să demisioneze

„În ipoteza în care va da un aviz negativ, CSM va indica în mod clar cum vede rezolvarea acestei chestiuni, și din perspectiva principiului predictibilității, și a principiului conservării drepturilor câștigate, și a independenței și imparțialității corpului magistraților și așa mai departe”. 

„Avizul despre care discutăm nu este o banală bucată de hârtie, eventual o jumătate de coală ministerială, în care stă scris avizăm pozitiv sau negativ, favorabil sau nefavorabil proiectul propus. Așadar, indiferent de natura avizului, el este întotdeauna însoțit de argumente juridice, de natură constituțională de cele mai multe ori, dar și argumente care sunt deduse din legislația europeană, supranațională și din jurisprudența curților europene”, a mai explicat Cristian Clipa.

Specialistul în drept a mai explicat că un aviz negativ din partea CSM, atât timp cât el există, nu este motiv de neconstituționalitate a proiectului de lege. „Conținutul negativ sau nefavorabil al unui aviz nu atrage neconstituționalitatea, dar Curtea Constituțională se poate pur și simplu ralia, poate achiesa, cum spunem noi juriștii, la conținutul avizului negative și poate da o soluție de declarare a neconstituționalității substanțiale sau materiale pe fondul propunerii”, a mai explicat Clipa. 

Avocatul timișorean subliniază că o respingere la CCR a proiectului de lege pentru care guvernul își asumă răspunderea nu atrage după sine și căderea guvernului. 

„Prezența unei decizii de declarare a neconstituționalității nu atrage automat nici demisia guvernului, nici nu obligă guvernul să își depună mandatul prin prim-ministru. Nu există nicio legătură între soluția dată de CCR și o eventuală obligație a premierului de a demisiona”, a punctat avocatul specializat în drept administrativ. 

