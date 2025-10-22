Curtea Constituțională a respins acum două zile proiectul pensiilor magistraților pentru că nu avea avizul obligatoriu al CSM.

Documentul publicat de Libertatea arată că Ministerul Justiției a transmis Ministerului Muncii, în august, mai multe observaţii. Juriștii au spus că unele prevederi sunt neconstituționale, semnalate și în trecut (Decizia CCR 467/2023). De asemenea, au fost prezentate aspectele de fond care ridică probleme de constituționalitate. În final, ministerul condus de Radu Marinescu a precizat: „Semnalăm că este necesar avizul Consiliului Superior al Magistraturii și al Consiliului Economic și Social cu privire la acest proiect de lege”.

„Precizăm că originalul proiectului de lege a fost primit de Ministerul Justiției în cursul zilei de 14.08.2025, în expunerea de motive fiind operate unele modificări și completări, atât în ceea ce priveşte descrierea situației actuale, cât și a schimbărilor preconizate, prin referire la considerentele care justifică elaborarea proiectului, dar şi cu privire la prezentarea soluțiilor din proiect” scrie în adresă.

Documentul, care a intrat pe circuit până la premierul Ilie Bolojan, poate fi citit mai jos, integral:

Mai mult, și Ministerul Muncii, condus de Florin Manole, a avertizat tot în august, cu o zi înaintea ședinței de Guvern în care a fost adoptată reforma pensiilor magistraților, că este nevoie de avizul CSM, potrivit documentului obținut de Libertatea și publicat mai jos:

Adresa a fost trimisă pe 28 august, cu o zi înaintea ședinței de Guvern. Datele personale au fost anonimizate

Amintim că reforma pensiilor speciale ale magistraţilor, adoptată în pachetul 2 de măsuri fiscale de Guvernul Bolojan și asumată apoi în Parlament pe 1 septembrie, prevede creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani cu o perioadă de tranziţie de 10 ani şi plafonarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din ultimul salariu brut, așa cum este acum.

Pe 20 octombrie, Curtea Constituțională a decis, după două amânări, că legea Guvernului Bolojan care taie pensiile speciale ale magistraților este neconstituțională, așa cum a scris Libertatea ziua precedentă, citând surse politice și din CCR.

Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a fost judecător raportor, lucru dezvăluit de Libertatea încă de luna trecută, iar scorul la vot a fost 5-4.

CCR a transmis apoi un comunicat care explica decizia, însă limbajul folosit a fost plin de formulări juridice. În esență, Curtea a spus că „lipsa avizului CSM coroborat cu neașteptarea curgerii de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia încalcă art.1 alin (3) și (5) raportat la art.133 alin.(1) și art.134 alin.(4) din Constituție”.

