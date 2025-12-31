Mai puține internări inutile

Una dintre principalele direcții ale reformei din Sănătate este mutarea unei părți semnificative din investigațiile medicale din spitale în ambulatoriile de specialitate, astfel încât pacienții să nu mai fie internați zile întregi pentru proceduri simple.

„Este absolut obligatoriu să creștem accesul oamenilor în zona de ambulatoriu de specialitate, pentru că odată ce dezvoltăm ambulatoriul de specialitate apar anumite efecte pozitive în lanț”, a declarat ministrul Sănătății, pentru TVR Info.

Potrivit acestuia, multe internări din prezent nu sunt justificate medical.

„Reducerea internărilor nenecesare, de multe ori pacienții erau internați doar pentru a li se face analize medicale sau pentru o simplă gastroscopie, care se poate realiza în ambulatoriu. Erau pacienți internați câte 2-3 zile.”

Aceste situații duc la un consum inutil de resurse și la blocarea paturilor din spitale.

„Aceste internări nenecesare în zona de spitalizare continuă duc, de fapt, la un consum de resurse nejustificat și la o reintegrare, reîntoarcere mai greoaie a oamenilor în serviciul public.”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Internări de o zi și mai puțină presiune pe spitale

Ministrul a subliniat că dezvoltarea ambulatoriilor va avea un impact direct asupra spitalelor și a UPU.

În plus, extinderea programului de lucru în ambulatoriul public va reduce aglomerația din unitățile de primiri urgențe.

„Un alt efect pozitiv este reducerea încărcăturii în unitățile de Primiri Urgențe. Odată cu creșterea programului de lucru în ambulatoriul public, automat că oamenii au unde să se ducă pentru astfel de investigații și diagnostice.”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete are 34 de ani și este ministrul Sănătății din iunie 2025. Foto: Hepta

Obligații noi pentru medici și plăți mai mari în ambulatoriu

Printre măsurile deja adoptate se numără și obligativitatea ca medicii din spitalele publice să acorde servicii și în ambulatoriile de specialitate.

„O altă măsură a fost obligativitatea tuturor medicilor din unitatea sanitară publică de a realiza și servicii medicale în ambulatoriul de specialitate”, a explicat Rogobete.

Pentru a stimula acest tip de activitate, punctul de plată pe serviciu medical va fi majorat.

„Creșterea punctului plății pe serviciu în ambulatoriul de specialitate la 6,5 lei de la 1 ianuarie, apoi la 8 lei. Toate au dus la stimularea ambulatoriului și vor mai fi măsuri, în special în zona de screening și de prevenție, care se vor desfășura atât în cabinetul medicului de familie, cât și în zona de ambulatoriu.”, a adăugat ministrul Sănătății.

Medicii vor primi feedback de la pacienți

Proiectul de guvern vizează și proceduri mai clare pentru controlul concediilor medicale la nivelul caselor de asigurări de sănătate, precum și schimbări în modul de evaluare a medicilor.

„Controalele vor continua, pacienții vor putea și ei sesiza”, a precizat ministrul Sănătății.

Începând din februarie, Ministerul Sănătății va lansa în transparență decizională noile criterii de performanță: „Din februarie va apărea în transparență decizională pe site-ul Ministerului Sănătății modificarea legislativă care introduce noile criterii de performanță și de evaluare.”

Evaluarea va ține cont inclusiv de activitatea în ambulatoriu și de feedback-ul pacienților:

„Vor ține cont inclusiv de activitatea în ambulatoriu, de numărul de servicii, de părerea și feedback-ul pacienților, care vor fi cuantificate într-un scor.”, a precizat Rogobete.

Scorul rezultat din evaluare va influența direct veniturile personalului medical: „Acel scor va fi direct proporțional cu sporul care se adaugă la venitul personalului medical”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, este și cel mai vizibil ministru din Guvern, după premierul Ilie Bolojan, potrivit Barometrului vizibilității miniștrilor din luna noiembrie, potrivit News.

Autoritățile susțin că toate aceste modificări au ca scop creșterea accesului pacienților la servicii medicale, reducerea internărilor inutile și un sistem medical mai eficient, care să pună accent pe prevenție și tratament rapid, fără aglomerarea spitalelor.