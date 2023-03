Știri Externe Peste 30 de organizații de presă au semnat o scrisoare comună prin care cer Rusiei eliberarea jurnalistului de la Wall Street Journal De Sebastian Pricop, . Ultimul update Vineri, 31 martie 2023, 21:14

Salvează articol

Printre semnatarii scrisorii se numără conducerea Associated Press, The New York Times, The Washington Post, BBC, TIME, Euronews, Bloomberg News, Sky News, The New Yorker și The Economist.