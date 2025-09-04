Mesajul principal, scris în limba rusă, se adresează activiștilor din partidele afiliate lui Șor: „Blocul Victorie a fost spart și n-o să mai fiți plătiți. Ilan Șor și Rusia încearcă să fure viitorul Moldovei. Datele voastre personale și activitatea criminală sunt publice pentru toți. Acum sunteți pe cont propriu”.

Linkul atașat mesajului permite descărcarea unor documente legate de activitatea lui Șor și a firmelor asociate. Acestea conțin informații sensibile, inclusiv nume și contacte ale persoanelor implicate în proiectele lui Șor, precum și detalii despre remunerațiile lor.

Bugetele pentru diverse activități, inclusiv cele ale organizației Eurasia, sunt de asemenea expuse în documentele făcute publice.

