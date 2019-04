„În ultimul timp, am încercat să venim în sprijinul contribuabililor şi prin ordinul prin care am încercat ca suma poprită să nu mai fie mai mică de 100 lei. Am încercat prin procedura de mediere să aşteptăm ca, în termen de 15 zile, contribuabilul să se prezinte la agenţie în vederea stabilirii unei eşalonări, ca să nu i se mai pună poprire în continuare pe cont. Interesul nostru este să schimbăm mecanismul greoi şi să venim în sprijinul contribuabililor”, a afirmat Triculescu.

Francois Bloch, directorul general al BRD – Groupe Société Générale, a spus în cadrul audierii că numai anul trecut, banca pe catre o conduce a primit cereri de poprire de conturi, de la ANAF, în număr de 700.000.

„Din vreo 3 milioane de clienţi, am primit, anul trecut, 700.000 de cereri de poprire”, a spus Bloch.

Cele mai multe dintre acestea, 418.000 de popriri, au fost trimise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), iar aproape 245.000-250.000 de popriri au provenit de la avocaţi, pentru decizii luate în instanţe.

„Avem un departament care face doar asta”, a subliniat Bloch, arătând că în acest departament lucrează 20 de persoane, la care se adaugă cei care se ocupă de relaţia digitală cu clienţii.

Lichidatorul judiciar Mihaela Triculescu a fost numită în funcția de președinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la începutul anului, după ce premierul Viorica Dănculă l-a demis pe Ionuț Mișa la propunerea ministrului Eugen Teodorovici.

Citeşte şi: OPINIE/ Tolo: Tot ce a putut Augustin Lazăr a fost să numească «practici discutabile» ce făceau procurorii înainte de 1989, în cazul disidenților politici!

Citește mai multe despre ANAF pe Libertatea.