Vestea morții generalului Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad a fost dată de prim-ministrul libian Abdul Hamid Dbeibeh, care a deplâns o „tragedie teribilă”.

„Această tragedie teribilă reprezintă o pierdere imensă pentru națiune, forțele armate și întregul popor, deoarece am pierdut oameni care și-au servit țara cu sinceritate și dăruire și care au fost un exemplu de disciplină, responsabilitate și angajament național”, a declarat prim-ministrul libian.

The last appearance of Mohamed Ali Ahmed al-Haddad before his death and the crash of his plane on the return flight from Turkey to Libya. https://t.co/6G08I9Brhi pic.twitter.com/eVluUgeqpG — khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) December 23, 2025

Potrivit prim-ministrului, alături de șeful Statului Major General al Armatei Libiene, alături de generalul-locotenent Mohammed Al-Haddad, au murit șeful Statului Major al Forțelor Terestre Libiene, directorul Direcției de Producție Militară, un consilier al șefului Statului Major General al Armatei Libiene și un fotograf de la biroul de presă.

Anterior, ministrul turc de interne Ali Yerlikaya a anunțat pierderea contactului cu avionul care îl transporta pe generalul libian după o vizită oficială la Ankara.

„Contactul cu avionul privat Falcon 50, cu numărul 9H-DFJ, care a decolat de pe aeroportul din Ankara Esenboga la ora 20:10 cu destinația Tripoli, a fost pierdut la ora 20:52”, a anunțat ministrul turc pe contul său de X.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad’ı taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalktıktan hemen sonra Haymana yakınlarında düştü.

Uçaktaki heyet, hayatını kaybetti.#SONDAKİKA #Haymana #Libya pic.twitter.com/wibHY4UOPK — Mustafa Ergün (@Mustafa58584240) December 23, 2025

„O cerere pentru aterizare de urgență a fost primită din apropiere de Haymana (la circa 50 de kilometri sud-vest de Ankara – n.r.). Cu toate acestea, contactul cu aparatul nu a putut fi restabilit ulterior”, a adăugat ministrul turc.

După acest anunț, unele canale private de televiziune din Turcia au difuzat imagini cu cerul luminat de o explozie, nu departe de presupusul loc unde aparatul ar fi emis semnalul de urgență.

Ulterior, ministrul turc de interne a anunțat găsirea epavei avionului. „A fost găsită de forțele noastre de jandarmerie la 2 kilometri sud de satul Kesikkavak, în districtul Haymana”, a transmis Ali Yerlikaya, fără a preciza cauzele presupusului accident aviatic.