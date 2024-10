Esmail Qaani, comandantul Forței Quds a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran, a dispărut de mai multe zile, relatează The New York Times, citat de The Jerusalem Post. Presa de la Ierusalim scrie că e posibil ca acesta fi fost rănit în atacul israelian din sudul Beirutului care l-a vizat pe Hashem Safieddine, vărul și presupusul succesor al defunctului șef al grupării Hezbollah, Hassan Nasrallah.