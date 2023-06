Prigojin, ale cărui tirade frecvente pe rețelele de socializare dezmint rolul său limitat în război ca șef al organizației paramilitare Wagner, îi acuză deschis de luni de zile pe ministrul apărării, Serghei Șoigu, și pe generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major al armatei ruse, de incompetență crasă.

Dar vineri, el a respins pentru prima dată, într-o înregistrare video difuzat pe Telegram de serviciul său de presă, raționamentele de bază ale Rusiei pentru invadarea Ucrainei, la 24 februarie anul trecut, pe care Moscova o numește „o operațiune militară specială”.

Prigozhin, the leader of the Wagner group, is now saying that all of the publicly stated reasons for the Russian full-scale invasion of Ukraine are false. In fact, after plundering the Donbas for eight years, the Russian elite got greedy and wanted more: https://t.co/jzsFQL8LzT