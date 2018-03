Senatorii americani vor ca Mark Zuckerberg să răspundă în fața Comisiei de Justiție. Democrații și Republicanii din Senatul SUA l-au chemat pe Mark Zuckerberg să ofere explicații în fața Comisiei de Jistiție, după ce mai multe voci au afirmat că o companie de date a preluat informațiile private ale utilizatoriilor Facebook și le-a folosit în campania prezidențială a lui Donald Trump din 2016.

Parlamentarii din SUA și Marea Britanie l-au criticat pe Zuckerberg, după ce mai multe rapoarte au scos la iveală faptul că firma Cambridge Analytica a folosit cum nu trebuia datele a 50 de milioane de utilizatori ai Facebook.

”Este o breșă uriașă care trebuie investigată. Este clar că aceste platforme nu se pot autocontrola. Am făcut apel la mai multă transparență și responsabilitate pentru reclamenele politicie din mediul online. Ei spun să-i credem. Mark Zuckerberg trebuie să depună mărturie în fața Comisiei de Jistiției din Senat”, a declarat senatorul Amy Klobuchar.

Senatorul Mark Warner din Virginia, democratul cu cea mai înaltă funcție din Comisia de Informații din Senat este de acord cu afirmația colegei Klouchar, transmite Daily Mail.

”Există multe dovezi că piața reclamelor politice din mediul online este Vestul Sălbatic. Este clar că, dacă o lăsăm nereglementată, această piață va continua să înșele conumatorii și să aibă o lipsă de transparență”.

Procurorul General din Massachusetts, Maura Healey, a spus pe Twitter că ”Locuitorii din Massachusetts merită răspunsuri” și a anunțat că și biroul ei va deschide o anchetă.

Autoritățile au răspuns astfel unei relatări postate de The New York Times și The Guardian of London, în care se precizezază că firma Cambridge Analytica, care a devenit cunoscută muncind pentru campania electorală a lui Trump din 2016, a obținut ilegal datele milioanelor de utilizatori ai Facebook și a păstrat informațiile, chiar și după ce a spus că le-a șters.

Totodată, publicațiile au arătat că șefii Cambridge Analytica s-au întânit cu mai mulți afaceriști ruși înainte de campania din 2016.

Un parlamentar britanic a acuzat compania lui Mark Zuckerberg, care și-a propus multe pentru 2018, duminică că a indus în eroare oficialii, minimalizând riscul împărțirii de date ale utilizatorilor, fără ca aceștia să-și dea acordul.

Legiuitorul conservator Damian Collins, care este șeful Comisiei de Media din Parlamentul Marii Britanii, a spus că îi va cere lui Zuckerberg sau alt șef al Facebook să se prezinte în fața comisiei sale, care investighează deziformarea și fenomenul ”știrilor false”.

”Cineva trebuie să-și asupme responsabilitatea pentru asta. Este timpul ca Mark Zuckerberg să înceteze să se mai ascundă în spatele paginii sale de Facebook”, a spus Collins, care a mai acuzat șeful Cambridge Analytica, Alexander Nix, că a mințit. Nix a spus comisiei, în luna februarie, că firma sa nu a primit date de Facebook.

Fostul angajat al Cambridge Analytica, Chris Wylie, a declarat că firma a obținut informații de la 50 de milioane de utilizatori ai Facebook pentru a face profilele psihihologice. Astfel, reclamele cu Donald Trump au putut fi direcționate direct către votanții lui.