Ce drepturi au persoanele neasigurate la medicul de familie și în asistența medicală primară

Persoanele neasigurate se pot înscrie pe lista unui medic de familie și beneficiază gratuit de mai multe servicii medicale în funcție de situațiile medicale în care se află:

Urgențe medico-chirurgicale: Anamneză, examen clinic și tratament de primă necesitate.

Boli cu potențial endemo-epidemic: Depistare, diagnostic prezumtiv și trimitere către spitale de specialitate pentru confirmare.

Monitorizarea sarcinii și lăuziei: Consultații lunare (lunile 3–7) și de două ori pe lună (lunile 7–9), inclusiv urmărirea după naștere.

Prevenție: Consultații pentru evaluarea riscului individual și depistarea precoce a bolilor cronice (cardiovasculare, diabet, afecțiuni oncologice).

Planificare familială: Consiliere și indicarea metodelor contraceptive.

,,Cod verde” și consultații de urgență la domiciliu gratuite pentru neasigurați

Se acordă asistență medicală la adresa pacientului, chiar dacă este persoană neasigurată în sistemul de sănătate public pentru: Urgențe de „cod verde”, intervenții pentru urgențele medico-chirurgicale care nu pun viața în pericol iminent, dar necesită asistență medicală la domiciliu.

Potrivit Ordinului MS/MAI nr. 2021/691 din 2008, în „Cod Verde” sunt încadrate situații de tipul: plăgi, contuzii sau leziuni minore (confirmate de un medic), dureri moderate fără alte criterii de severitate, sângerări controlate (hemoragii mici).

Persoanele neasigurate pot chema Ambulanța, respectiv echipajul de consultații pentru aceste probleme (nu doar pentru accidente grave). Nu trebuie să plătească consultația efectuată la domiciliu de medicul de pe ambulanță pentru aceste afecțiuni.

Dacă medicul decide că problema „Cod Verde” nu poate fi rezolvată acasă, neasiguratul beneficiază și de transport gratuit până la spital.

Transport sanitar neasistat, gratuit pentru românii fără asigurări de sănătate

Există anumite situații în care bolnavii, chiar dacă nu sunt în stare critică, ei nu pot folosi mijloace de transport convenționale pentru a se deplasa. Persoanele neasigurate în sistemul social de asigurări de sănătate nu trebuie să plătească transportul sanitar neasistat în următoarele situații:

Urgențe și decese: transportul medicului (dus-întors) pentru constatarea decesului și eliberarea certificatului (în weekend și sărbători legale), transportul echipei medicale la pacient și, dacă este necesar, transportul pacientului la spital.

Pacienți cu mobilitate redusă: persoane cu fracturi grave, deficite motorii severe (după AVC sau amputații), pacienți cu insuficiență cardiacă severă sau dependenți de oxigen.

Transport la externare, inclusiv în alt județ pentru pacienții nedeplasabili.

Cazuri specifice: transport pentru pacienții cu talasemie majoră (pentru transfuzii) și pentru persoanele cu nanism (către centrele de dializă).

Ce drepturi au neasigurații la spital și la alți medici specialiști

În situațiile în care persoanele neasigurate au probleme medicale care necesită spitalizare sau consultații și alte servicii medicale oferite de alți medici specialiști, în afara medicului de familie, pot beneficia gratuit de următoarele:

Internare de urgență: spitalizare gratuită până la rezolvarea situației critice care pune viața în pericol.

Spitalizare de zi pentru servicii specifice (ex: tratamentul rabiei, monitorizarea sifilisului, mici intervenții chirurgicale).

Investigații speciale: testare gratuită HIV (la gravide), hepatita B și C, precum și investigații pentru confirmarea unei afecțiuni oncologice.

În cazul urgențelor medicale, se decontează o singură consultație pentru fiecare urgență survenită, iar serviciile pot fi acordate fie prin spitalizare de zi (maximum 12 ore), fie prin spitalizare continuă.

Tratament gratuit prin Programele Naționale de Sănătate pentru persoanele fără asigurări

Românii care nu sunt asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, dar care suferă de anumite boli grave sau boli cronice beneficiază de tratament gratuit prin programe specifice, dar numai pentru afecțiunea respectivă:

Tuberculoză și HIV/SIDA: acces complet la tratament și servicii similare pacienților asigurați până la vindecare sau pe parcursul monitorizării.

Oncologie: servicii de depistare, confirmare și tratament conform planului național.

Alte afecțiuni cronice: acces la medicamente și monitorizare specifică pentru diabet zaharat, boli rare sau boli cardiovasculare dacă sunt înscriși în programele respective.

Potrivit noilor reglementări privind Programele Naționale de Sănătate, începând cu 1 ianuarie 2026, persoanele cu diabet zaharat neasigurate în sistemul public de asigurări de sănătate nu mai beneficiază de acces complet la servicii medicale, motiv pentru care peste 2400 de români cer corectarea unei discriminări, semnând o petiție online inițiată de Asociația „Da, și eu pot să lupt cu diabetul!”

Acces gratuit pentru neasigurați la medicina dentară pentru urgențe stomatologice

Pachetul minimal de servicii din medicină dentară include: consultație gratuită (o dată la 12 luni pentru adulți, la 6 luni pentru copii) la stomatolog și tratamente de urgență (extracții, reparații proteze).

Din 2026, conform informațiilor furnizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) persoanele neasigurate trebuie să suporte integral costurile pentru medicamentele prescrise (cu excepția urgențelor și programelor naționale) și pentru investigațiile paraclinice care nu sunt incluse expres în pachetul de prevenție sau monitorizare specifică. Aproximativ 500.000 de români nu mai au asigurare de sănătate, după reforma din Sănătate de la data de 1 septembrie 2025.

