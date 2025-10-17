Puțin peste 100.000 de români care erau coasigurați au plătit contribuția la sănătate

Sistemul de sănătate din România se confruntă cu o situație îngrijorătoare. Conform Stirile Pro TV, doar o mică parte din persoanele care au fost coasigurate au plătit contribuția de sănătate în ultima lună.

Din cei 650.000 de români care au fost coasigurați, puțin peste 100.000 au plătit contribuția de sănătate din buzunar în ultima lună. Deși aceste plăți au adus la buget 200 de milioane de lei, majoritatea beneficiarilor vor apela direct la serviciile de urgență pentru investigații medicale.

Aproximativ 500.000 de români nu au asigurare de sănătate, după reforma de la 1 septembrie 2025

În România, aproximativ 650.000 de români erau coasigurați în luna august. Aceștia au pierdut statutul de coasigurat începând cu data de 1 septembrie, atunci când au intrat în vigoare noile reforme din sănătate.

Coasgiurații din România au fost obligați să își plătească din propriul buzunar contribuția la sănătate pentru a putea beneficia de servicii medicale, însă mulți dintre ei au ales să nu facă acest lucru.

Aproximativ 500.000 de români nu au în prezent asigurare de sănătate, după modificările din septembrie. Aceștia ar putea apela la servicii medicale și investigații de urgență, în secțiile UPU ale spitalelor.

Pacienții neasigurați au acces la pachetele de prevenție

Legea prevede că toți adulții, asigurați sau nu, au acces la consultații și analize medicale în cadrul pachetelor de prevenție, în funcție de vârstă.

Persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 39 de ani beneficiază de o consultație gratuită la medicul de familie, pentru a evalua starea generală de sănătate. La adulții cu vârste de peste 40 de ani, legea permite trei consultații gratuite, pe an, la medicul de familie.

Numărul neasiguraților care solicită servicii medicale de urgență a crescut

În ciuda eforturilor de a îmbunătăți sistemul, plățile la sănătate rămân insuficiente. Mulți dintre cei care nu plătesc asigurarea de sănătate aglomerează camerele de gardă. Având în vedere că aceștia nu mai au asigurare, aleg să efectueze consultațiile și tratamentele de urgență, în spitale.

„Predominant sunt cod verde, care bineînțeles că pot să acceseze serviciile medicinei pre-spitalicești. Din statistica pot să remarc că aceste coduri de culoare roșie și galbenă au un procent foarte mic”, a explicat dr. Ramona Guraliuc, medic-șef UPU-SMURD Botoșani, pentru sursa citată mai sus.

Câți bani trebuie să plătească persoanele care erau coasigurate la sănătate

Persoanele care erau coasigurate și au rămas fără asigurare după modificările de la 1 septembrie 2025 trebuie să plătească o contribuție voluntară de asigurări sociale de sănătate (CASS) în valoare anuală de 2.430 de lei în 2025. Aceasta este calculată ca 10% din baza de calcul echivalentă cu șase salarii minime brute pe economie (salariul minim brut pentru 2025 fiind 4.050 de lei).

Aceasta înseamnă un cost lunar echivalent de aproximativ 185 de lei pentru a beneficia de asigurarea de sănătate în sistemul public.

Ce categorii de români beneficiau de statutul de coasigurat

Categoriile de români care erau coasigurați includeau soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate. Aceștia beneficiau de calitatea de asigurat fără plata contribuției de sănătate, fiind asigurați prin întreținere. Această facilitate era destinată persoanelor fără venituri sau cu venituri reduse, dependente de membrii familiei cu asigurare.

Pe lângă coasigurați, erau asigurați fără plata contribuției și pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei pentru partea ce depășea această sumă, beneficiarii unor legi speciale (veterani, revoluționari), persoanele cu indemnizație de șomaj, cei cu venit minim de incluziune (ajutor social) și persoanele în concediu pentru creșterea copilului.

