Siegfried Mureşan a precizat că România este un beneficiar net al bugetului UE. „De când am aderat la Uniunea Europeană până astăzi, am contribuit cu aproximativ 25 de miliarde de euro în bugetul UE și am primit 82 (de miliarde de euro, n.r.)”, a afirmat Siegfried Mureşan la Prima News.

Eurodeputatul liberal a precizat că „suntem în realitate mult mai buni decât reputaţia”.

„Am plătit 27 de miliarde de euro și am primit 82, am primit cu 55 de miliarde mai mult decât am plătit, am primit de trei ori mai multe fonduri decât am plătit. (..) Pentru noi, cu cât Europa e mai puternică, cu atât mai mult vom fi ajutaţi, ca atare, cu cât bugetul e mai mare, cu atât trebuie spus oamenilor, e o veste mai bună pentru România, pentru că va veni mai mult sprijin”, a completat el.

Eurodeputatul PNL a mai explicat că bugetul UE funcţionează pe o perioadă de 7 ani. „Noi am aderat la UE la 1 ianuarie 2007. Între 2007 şi 31 decembrie 2013, am pierdut un miliard de euro. Am absorbit fondurile cu întârziere, poate puteam să îi cheltuim mai bine, dar pe hârtie, în acea perioadă am absorbit 35 de miliarde, am pierdut când s-au închis conturile un miliard de euro”, a spus Mureşan.

El a arătat că pe perioada 2014-2020 există o derogare în care putem să folosim aceste fonduri până la 31 decembrie 2023.

„Nu am pierdut, ca atare, încă nimic, conturile se vor închide la finalul acestui an şi vom ştii la începutul anului următor”, a punctat el.

„Ceea ce vreau să spun este, da, câteodată am absorbit banii prea târziu, ştim, rata de absorbţie a fost mică, dar adevărul este că de la 1 ianuarie 2007 de când am aderat la Uniunea Europeană până astăzi am absorbit 82 de miliarde şi am pierdut un miliard de euro. Sigur, aş fi vrut să nu pierdem niciun euro, dar acel miliard pe care l-am pierdut e totuşi puţin în raport cu tot ceea ce am reuşit să absorbim”, a mai declarat Siegfried Mureşan.

