CCR, între independență și acuzațiile de influență politică

Simina Tănăsescu a insistat asupra independenței CCR, contracarând percepția publicului privind o posibilă influență politică.

„CCR are rolul de a asigura supremația Constituției, care nu are cum să fie controlată politic. Probabil o să-mi spuneți că judecătorii sunt numiți de autorități politice, dar aceste autorități provin din votul direct al cetățenilor”, a explicat ea.

„Judecătorii constituționali au obligația de a nu fi recunoscători celor care i-au desemnat în funcții”, a adăugat președinta CCR.

Tănăsescu a mai subliniat că activitatea Curții se desfășoară într-un mod transparent, adesea sub privirea atentă a publicului, ceea ce face dificilă infiltrarea influențelor politice.

„Bună parte din activitatea noastră se desfășoară sub privirea largă a publicului. Greu să fie influențe politice”, a spus ea.

Cei patru judecători CCR desemnați de PSD au refuzat inițial să voteze legea pensiilor speciale

Referindu-se la momentul în care patru judecători au părăsit sala de ședință în timpul deliberărilor legate de legea pensiilor speciale, Tănăsescu a explicat că nu consideră acest gest o ruptură în cadrul CCR.

„Deliberările rareori se desfășoară pe durata a câteva luni, dar nu e ceva ieșit din comun. Fericirea sau nefericirea a făcut ca să finalizăm dosarul după sărbători”, a declarat aceasta.

„Dezbaterile noastre sunt reale, sunt vii, nu intrăm în sală cu idei preconcepute. Sunt situații în care unii dintre colegi, inclusiv eu, ajungem să îmbrățișăm alte puncte de vedere decât cele cu care am intrat inițial”, a explicat președinta CCR.

De asemenea, Tănăsescu a comentat despre afirmațiile lui Marian Busuioc, unul dintre judecătorii în cauză, care a fost perceput ca „băiatul rău” al sălii că „argumentele noastre au făcut să decantăm între opiniile conturate. Nu mai e un secret – judecător raportor în acel caz am fost eu. Dar au existat colegi care au avut o cu totul altă opinie, dar și colegi care au fost de acord cu decizia finală, au avut și alte opinii. Probabil că a părut un gest radical (când au ieșit din sală, n.red.), dar atât timp cât decizia a fost luată, și dacă ar fi existat o fractură ea ar fi fost depășită”.

Presiuni politice la CCR

Întrebată dacă a resimțit vreodată presiuni sau intervenții din partea unor persoane sau instituții,

„Nu am avut niciodată niciun fel de presiune. Nu trăim într-un turn de fildeș sau rupți de realitatea din jur, dar intervenții directe sau indirecte eu n-am întâmpinat”, a declarat Tănăsescu.

Cine este Simina Tănăsescu, primul președinte femeie al CCR

Elena-Simina Tănăsescu, în vârstă de 57 de ani, a fost aleasă președinte al Curții Constituționale a României pentru un mandat de trei ani în iulie 2025. Ea este prima femeie care ocupă această funcție de la înființarea instituției, în 1992. Tănăsescu îi succede lui Marian Enache.

Cu o carieră academică impresionantă, Tănăsescu a obținut licența în drept la Universitatea din București în 1991, urmată de studii aprofundate și doctorat în drept public la Universitatea „Aix-Marseille III” din Franța între 1991 și 1997.

De asemenea, are studii postdoctorale în drept constituțional, finalizate în 2011 la București, și o abilitare pentru conducerea doctoratelor la Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne, din 2015.

„Această funcție reprezintă o mare responsabilitate și o onoare” a declarat Tănăsescu la momentul numirii.

