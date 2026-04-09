Singurul Lamborghini Miura SV albastru Tahiti din lume, cu doar 1.516 km, se vinde la licitație fără preț de rezervă

Un exemplar unic în istoria Lamborghini

În istoria Lamborghini, unele mașini sunt rare. Altele sunt unice. Iar apoi există șasiul cu numărul 5066.

Acest Lamborghini Miura P400 SV din 1972 este singurul exemplar din lume livrat în configurația originală Blu Tahiti, cu accente aurii și interior din piele albă. Combinația este confirmată de arhivele fabricii și o plasează într-o categorie aparte, chiar și în rândul celor mai exclusiviste Miura SV.

Produsă între 1971 și 1973 în doar 150 de unități, versiunea SV reprezintă evoluția supremă a modelului Miura, considerat adesea prima supermașină din istorie.

Chiar și în acest cerc restrâns, anumite configurații ies în evidență, iar aceasta este, probabil, una dintre cele mai spectaculoase realizate vreodată.

Primul proprietar a păstrat-o aproape 38 de ani

Contrar a ceea ce ar putea sugera kilometrajul actual, această Miura nu a fost mereu o piesă de muzeu.

Livrată nouă în Italia, prin dealerul Righetti din Vicenza, mașina a fost cumpărată de Domenico Schiavo, care a păstrat-o timp de aproape 38 de ani. În această perioadă, automobilul a fost utilizat regulat, parcurgând aproximativ 80.000 de kilometri.

Pentru proprietarul său nu a fost doar o mașină, ci și un obiect personal, aproape intim.

Abia în 2010, destinul său s-a schimbat, devenind un obiect de colecție excepțional. Ulterior, a intrat într-o colecție privată europeană și a fost restaurată complet între 2011 și 2013 de Carrozzeria Cremonini din Modena, unul dintre cei mai renumiți specialiști în Miura.

Sursa foto: mecum.com

De atunci, mașina a fost folosită extrem de rar. Astăzi are doar 1.516 km parcurși după restaurare, ceea ce explică starea sa remarcabilă.

Miura SV are motorul original, un V12 de 3,9 litri

Dincolo de culoarea unică, această Miura SV îndeplinește toate cerințele colecționarilor exigenți.

Păstrează motorul original: un V12 de 3,9 litri, care dezvoltă aproximativ 380 CP, alimentat de patru carburatoare Weber și asociat unei cutii manuale cu 5 trepte. Este un motor emblematic pentru epoca de aur Lamborghini, capabil de performanțe impresionante pentru perioada respectivă.

Această versiune târzie include și evoluții tehnice importante, precum lubrifierea cu carter uscat. De asemenea, dispune de dotări rare, precum aerul condiționat Borletti, un opțional costisitor la vremea respectivă și prezent pe foarte puține exemplare.

Fiecare detaliu a fost păstrat cu o atenție extremă: de la etrierele originale până la anvelopele Pirelli Cinturato. Inclusiv plăcuțele originale italiene au fost conservate.

Mașina se vinde la licitație pe 16 mai, fără preț de rezervă

Deși a petrecut cea mai mare parte a vieții în Europa, această Miura va fi scoasă la vânzare în cadrul licitației Mecum Indy 2026, SUA, organizată pe 16 mai 2026.

Detaliul care o face cu adevărat specială: va fi vândută fără preț de rezervă.

Această decizie, rară pentru un model de o asemenea importanță, garantează vânzarea indiferent de suma finală. Într-un astfel de context, sunt posibile două scenarii: fie o oportunitate neașteptată pentru un colecționar curajos, fie o explozie spectaculoasă a ofertelor, alimentată de raritatea absolută a mașinii.

La începutul anului, un Ferrari 360 Spider uitat cu anii sub o prelată, într-un hambar din Anglia, a fost scos la licitație, tot fără preț de rezervă.