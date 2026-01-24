Ferrari 360 Spider, scos la licitație fără preț de rezervă

Uitată timp de aproape cinci ani sub o prelată, o mașină Ferrari 360 Spider se pregătește acum să reapară pe scena licitațiilor, fără preț de rezervă. Asta înseamnă că supercarul italian din 2001 va fi cedat la cel mai mic preț licitat, oricât de mic ar fi el, dacă nu există o ofertă mai mare.

Păstrată într-un hambar din comitatul Northamptonshire, în Regatul Unit, mașina are un motor V8 aspirat și o cutie manuală cu șase trepte, o configurație devenită extrem de valoroasă în prezent.

Finisat în clasicul Rosso Corsa și cu interior din piele neagră, acest Ferrari 360 Spider urmează să fie scos la licitație de Iconic Auctioneers, iar estimarea este una rezonabilă pentru piața actuală: între 30.000 și 40.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 35.000 – 46.000 de euro, potrivit italpassion.fr.

Elementul cu adevărat spectaculos este însă absența unui preț de rezervă. Fără plasă de siguranță, fiecare ofertă devine un pariu. Unii vor vedea în acest Ferrari un proiect care trebuie readus pe șosea, alții – o oportunitate rară, iar pentru unii va fi, fără îndoială, viitoarea mașină de duminică dimineața, cu schimbătorul manual și V8-ul cântând la turații înalte.

Supercarul italian are motor V8 și puțin peste 45.000 km la bord

Supercarul Ferrari 360 este adesea considerat unul dintre primele Ferrari „moderne”, utilizabil zilnic, cu o fiabilitate mai bună și costuri de întreținere mai reduse decât modelele mai vechi. În versiunea Spider cu transmisie manuală, intră într-o altă categorie: aceea a Ferrari-ului idealizat de pasionați.

Sub stratul de praf, istoricul acestui exemplar este surprinzător de bine documentat. Clive Harris a achiziționat Ferrari-ul în 2004 și l-a păstrat până la scoaterea din uz. Înaintea lui, au existat doar doi proprietari înregistrați. Odometrul indică 28.086 de mile, aproximativ 45.000 de kilometri, un rulaj coerent cu istoricul de service. Reviziile inițiale au fost realizate de Maranello Sales Ltd, urmate de Shiltech Performance Cars Ltd, iar cureaua de distribuție a fost înlocuită în 2009 și 2015, un aspect esențial pentru acest motor V8 de 3,6 litri aspirat natural.

Ultima inspecție tehnică datează din 2021, perioadă care coincide cu depozitarea îndelungată.

Mașina nu a mai fost pornită de doi ani, bateria a fost scoasă, iar o verificare completă va fi indispensabilă înainte de revenirea pe drumurile publice. Supercarul italian, care este însoțit de trusa originală de scule, cric, arhiva completă de facturi, documente fiscale vechi și carnetul de service integral, va fi scos la licitație sâmbătă, 21 februarie 2026, la Stoneleigh Park, fără preț de rezervă.

Recent, un Ferrari 250 GTO din 1962 a fost vândut pentru 38,5 milioane de dolari, la o licitație în Statele Unite. Noul proprietar este David Lee, celebrul colecționar care își clasifică automobilele Ferrari în „ketchup”, „muștar” și „legume”.