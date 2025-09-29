Cum vor putea șoferii profesioniști să lucreze remote la o firmă de car-sharing

Mașinile fără șofer ar putea deveni în curând o realitate pe străzile din Berlin. Compania de tehnologie Vay, cu sediul în capitala Germaniei, testează în prezent vehicule electrice controlate de la distanță, conform unui articol publicat de The Guardian.

Mașinile Vay sunt echipate cu camere și senzori care transmit imagini și informații către un operator uman aflat la distanță. Acesta controlează vehiculul folosind un volan, pedale și monitoare, ca într-un simulator de condus.

„Bartek este numele meu, sunt șoferul dumneavoastră astăzi. Vă rog să vă puneți centura și putem porni la drum”, anunță o voce când un pasager urcă în mașină, potrivit sursei citate.

Operatorul poate vedea și auzi tot ce se întâmplă în jurul mașinii, simțind chiar și denivelările drumului prin intermediul senzorilor.

Cum va funcționa aplicația prin care clienții vor putea comanda mașini conduse virtual

Compania intenționează să lanseze în curând un serviciu de car-sharing în Berlin. Clienții vor putea comanda o mașină electrică prin aplicație, care va fi livrată de un șofer de la distanță. După ce ajung la destinație, utilizatorii vor lăsa mașina, iar operatorul o va prelua din nou.

Thomas von der Ohe, CEO-ul Vay, a declarat pentru sursa citată mai sus că serviciul va costa aproximativ jumătate din prețul actual al car-sharing-ului. În Europa, car-sharing-ul a fost o metodă prin care marile orașe au reușit să scape de aglomerația din trafic.

Parlamentul German a adoptat o lege care le permite șoferilor să conducă remote

În vara acestui an, Parlamentul german a adoptat o lege care permite operarea comercială a vehiculelor controlate de la distanță în zone prestabilite, începând cu 1 decembrie.

Deși nu la fel de îndrăzneață ca legislația din SUA, care permite companiilor precum Waymo și Cruise să opereze mașini complet autonome, noua lege germană arată o deschidere crescută față de această tehnologie.

Adoptarea mașinilor fără șofer în Europa a fost mai lentă comparativ cu orașe precum San Francisco sau Shanghai. Principalele obstacole rămân costurile și preocupările legate de siguranță.

Cu toate acestea, progresele tehnologice și cadrul legal în curs de dezvoltare sugerează că aceste vehicule ar putea deveni o realitate în marile orașe europene în viitorul apropiat.

Cum pot fi conduse de la distanță mașinile în Germania

În Germania, mașinile pot fi conduse de la distanță prin tehnologia recent reglementată oficial, care permite operarea comercială a vehiculelor controlate de la distanță începând cu 1 decembrie 2025. Aceasta implică:

Șoferi reali, numiți „piloți” sau operatori, care controlează mașinile dintr-un centru de control la distanță, folosind volan, pedale și monitorizând mai multe camere instalate pe vehicul.

Vehiculele, de obicei electrice modificate, sunt echipate cu senzori și echipamente de monitorizare.

Controlul se face prin transmisie video și audio în timp real, oferind operatorilor o percepție precisă a mediului înconjurător pentru a conduce în siguranță.

Legislativ, operarea acestor vehicule de la distanță este permisă doar în zone aprobate și de către șoferi autorizați, conform unor reguli stricte de siguranță.

Scopul acestui sistem este de a reduce numărul de mașini personale în orașe și de a încuraja utilizarea serviciilor de car sharing și mobilitate urbană sustenabilă.

Această tehnologie devine o punte între mașinile cu șofer și cele autonome, încă nepermise pe scară largă în Europa.

Astfel, în Germania, mașinile de închiriat pot fi livrate și preluate de la distanță, controlate în timp real de operatori aflați la birouri, transmițând utilizatorilor o experiență facilă și inedită.

