Grevă a transportatorilor în Italia

Creșterea accelerată a costurilor energetice, determinată de conflictul din Orientul Mijlociu, pune sub presiune sectorul transporturilor, atât aerian, cât și maritim și rutier.

În Italia, transportatorii rutieri se pregătesc pentru un blocaj național, în linie cu proteste similare deja în desfășurare în alte state.

Asociația de profil Trasportounito a confirmat oprirea la nivel național a camioanelor, care va începe luni, 20 aprilie, la ora 00:00 și va dura până pe 25 aprilie, conform Corriere della Sera.

În ultimele săptămâni, președintele organizației, Franco Pensiero, a vorbit despre „o urgență absolută, cauzată de creșterea necontrolată a prețului combustibilului”. Majorarea costurilor, a adăugat acesta, „afectează în mod letal bugete deja extrem de fragile ale companiilor de transport rutier”.

Unatras: „Companiile lucrează în pierdere”

Și organizația Unatras se pregătește pentru acțiuni de protest similare: „Companiile lucrează în pierdere și nu mai sunt capabile să absoarbă noi scumpiri. Este inacceptabil ca, în fața unei crize atât de grave, propunerile noastre de modificare a decretului-lege nr. 33/2026, necesare pentru a garanta măsuri eficiente și imediate, să nu fi fost luate în considerare de sector”.

Reprezentanții transportatorilor atrag atenția că prelungirea reducerii accizei cu 20 de cenți pe litru a fost deja anulată de creșterea continuă a prețului industrial al combustibilului.

„Este indispensabil să fie adoptate măsuri imediate care să permită menținerea instrumentelor de compensare și sprijin pentru operatorii din transporturi”, mai precizează organizația.

Avertismentul Agens privind transportul local

Agens, asociația care reprezintă sectorul transporturilor și serviciilor în cadrul sistemului Confindustria, solicită extinderea creditului fiscal pentru costurile energetice și la transportul public local.

„Criza din Orientul Mijlociu a declanșat un șoc petrolier, generând o volatilitate ridicată a prețurilor și temeri privind continuitatea aprovizionării cu motorină, gaz natural și energie electrică. O situație pe care companiile de transport public local nu o vor mai putea susține mult timp”, se arată într-un comunicat.

Deși apreciază măsurile guvernului privind reducerea accizelor, organizația subliniază că acestea nu sunt suficiente: „Este o măsură care, de una singură, nu este suficientă pentru a susține niciun sector”.

Costuri în creștere și riscuri pentru servicii

Potrivit Agens, actuala criză a generat costuri suplimentare semnificative pentru transportul public local: cheltuieli zilnice suplimentare estimate la 0,54 milioane de euro doar pentru motorină, costuri anuale suplimentare de peste 200 de milioane de euro și un impact total de peste 400 de milioane de euro la nivelul întregului sector, incluzând transportul comercial realizat cu restul de 47% din flota națională.

Acest context pune presiune pe companiile din domeniu, care riscă să reducă serviciile sau chiar să își suspende activitatea.

Cât costă carburanții în Italia

Scăderea progresivă și constantă a prețurilor la benzină și motorină la pompă continuă, acestea înregistrând vineri o scădere pentru a opta zi consecutivă.

Conform ultimelor date ale Observatorului prețurilor al MIMIT, citate de ANSA, ieri, 17 aprilie 2026, prețul mediu în rețeaua națională de stații de distribuție a fost de 1,769 euro/l pentru benzină și 2,124 euro/l pentru motorină. Pe rețeaua de autostrăzi, în schimb, prețul mediu în regim de autoservire era de 1,803 euro/l pentru benzină și 2,161 euro/l pentru motorină.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 stiri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. Cât mai rezistă Bolojan la șantajul PSD | Trump s-a certat cu încrâncenare cu Papa
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Unica.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
GSP.RO
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Libertateapentrufemei.ro
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Avantaje.ro
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Minivacanța de 1 Mai 2026: câte zile libere au românii și cum pică în calendar
Știri România 10:11
Minivacanța de 1 Mai 2026: câte zile libere au românii și cum pică în calendar
Schimbări la pensiile private Pilonul III: bani retrași de la 60 de ani și reguli mai flexibile de plată
Știri România 10:01
Schimbări la pensiile private Pilonul III: bani retrași de la 60 de ani și reguli mai flexibile de plată
Parteneri
Trapperul care înjura România a făcut scandal monstru la Budapesta. Albert NBN: „Calmează-te, proastă nenorocită! O să fii cel mai viral porcușor în România!”
Adevarul.ro
Trapperul care înjura România a făcut scandal monstru la Budapesta. Albert NBN: „Calmează-te, proastă nenorocită! O să fii cel mai viral porcușor în România!”
Ce se întâmplă cu fostul jucător de la FCSB și Rapid care a pierdut milioane de euro și ar fi ajuns pe străzi. Unde a fost văzut acesta
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu fostul jucător de la FCSB și Rapid care a pierdut milioane de euro și ar fi ajuns pe străzi. Unde a fost văzut acesta
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Cum a apărut Monica Bârlădeanu la o mănăstire din județul Bacău. Actrița a cerut ajutorul în mediul online. „Am primit mesajul de mai jos”
Stiri Mondene 10:11
Cum a apărut Monica Bârlădeanu la o mănăstire din județul Bacău. Actrița a cerut ajutorul în mediul online. „Am primit mesajul de mai jos”
Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu își construiesc o casă. Cum va arăta locuința celor doi. „Aici, pe terenul nostru, în România”
Stiri Mondene 09:42
Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu își construiesc o casă. Cum va arăta locuința celor doi. „Aici, pe terenul nostru, în România”
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Şofer amendat pentru că poliţista s-a supărat pe el: "Aţi trecut pe galben" / "Era verde" / "Era galben, da?"
ObservatorNews.ro
Şofer amendat pentru că poliţista s-a supărat pe el: "Aţi trecut pe galben" / "Era verde" / "Era galben, da?"
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Parteneri
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Parteneri
Putin consideră că este cel mai bun moment pentru a „destabiliza” UE și NATO pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina, anunță CCD
Mediafax.ro
Putin consideră că este cel mai bun moment pentru a „destabiliza” UE și NATO pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina, anunță CCD
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
O nouă mișcare seismică azi-dimineață, în România! Ce magnitudine a avut cutremurul și în ce zonă s-a produs
KanalD.ro
O nouă mișcare seismică azi-dimineață, în România! Ce magnitudine a avut cutremurul și în ce zonă s-a produs

Politic

Un deputat PNL s-a supărat că a primit ordin de mobilizare de la Armată: „Dacă nu mă prezint, risc închisoare 7 ani”
Politică 09:45
Un deputat PNL s-a supărat că a primit ordin de mobilizare de la Armată: „Dacă nu mă prezint, risc închisoare 7 ani”
Ministrul Florin Barbu se afișează cu o valiză Louis Vuitton de mii de euro: „E un cadou. Nu cunosc marca, nu știu cât costă”
Politică 07:30
Ministrul Florin Barbu se afișează cu o valiză Louis Vuitton de mii de euro: „E un cadou. Nu cunosc marca, nu știu cât costă”
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Cătălin Vulturar, operat de chirurgul lui Dan Șucu. Când va reveni pe teren pentru Rapid. Exclusiv
Fanatik.ro
Cătălin Vulturar, operat de chirurgul lui Dan Șucu. Când va reveni pe teren pentru Rapid. Exclusiv
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi