Grevă a transportatorilor în Italia

Creșterea accelerată a costurilor energetice, determinată de conflictul din Orientul Mijlociu, pune sub presiune sectorul transporturilor, atât aerian, cât și maritim și rutier.

În Italia, transportatorii rutieri se pregătesc pentru un blocaj național, în linie cu proteste similare deja în desfășurare în alte state.

Asociația de profil Trasportounito a confirmat oprirea la nivel național a camioanelor, care va începe luni, 20 aprilie, la ora 00:00 și va dura până pe 25 aprilie, conform Corriere della Sera.

În ultimele săptămâni, președintele organizației, Franco Pensiero, a vorbit despre „o urgență absolută, cauzată de creșterea necontrolată a prețului combustibilului”. Majorarea costurilor, a adăugat acesta, „afectează în mod letal bugete deja extrem de fragile ale companiilor de transport rutier”.

Unatras: „Companiile lucrează în pierdere”

Și organizația Unatras se pregătește pentru acțiuni de protest similare: „Companiile lucrează în pierdere și nu mai sunt capabile să absoarbă noi scumpiri. Este inacceptabil ca, în fața unei crize atât de grave, propunerile noastre de modificare a decretului-lege nr. 33/2026, necesare pentru a garanta măsuri eficiente și imediate, să nu fi fost luate în considerare de sector”.

Reprezentanții transportatorilor atrag atenția că prelungirea reducerii accizei cu 20 de cenți pe litru a fost deja anulată de creșterea continuă a prețului industrial al combustibilului.

„Este indispensabil să fie adoptate măsuri imediate care să permită menținerea instrumentelor de compensare și sprijin pentru operatorii din transporturi”, mai precizează organizația.

Avertismentul Agens privind transportul local

Agens, asociația care reprezintă sectorul transporturilor și serviciilor în cadrul sistemului Confindustria, solicită extinderea creditului fiscal pentru costurile energetice și la transportul public local.

„Criza din Orientul Mijlociu a declanșat un șoc petrolier, generând o volatilitate ridicată a prețurilor și temeri privind continuitatea aprovizionării cu motorină, gaz natural și energie electrică. O situație pe care companiile de transport public local nu o vor mai putea susține mult timp”, se arată într-un comunicat.

Deși apreciază măsurile guvernului privind reducerea accizelor, organizația subliniază că acestea nu sunt suficiente: „Este o măsură care, de una singură, nu este suficientă pentru a susține niciun sector”.

Costuri în creștere și riscuri pentru servicii

Potrivit Agens, actuala criză a generat costuri suplimentare semnificative pentru transportul public local: cheltuieli zilnice suplimentare estimate la 0,54 milioane de euro doar pentru motorină, costuri anuale suplimentare de peste 200 de milioane de euro și un impact total de peste 400 de milioane de euro la nivelul întregului sector, incluzând transportul comercial realizat cu restul de 47% din flota națională.

Acest context pune presiune pe companiile din domeniu, care riscă să reducă serviciile sau chiar să își suspende activitatea.

Cât costă carburanții în Italia

Scăderea progresivă și constantă a prețurilor la benzină și motorină la pompă continuă, acestea înregistrând vineri o scădere pentru a opta zi consecutivă.

Conform ultimelor date ale Observatorului prețurilor al MIMIT, citate de ANSA, ieri, 17 aprilie 2026, prețul mediu în rețeaua națională de stații de distribuție a fost de 1,769 euro/l pentru benzină și 2,124 euro/l pentru motorină. Pe rețeaua de autostrăzi, în schimb, prețul mediu în regim de autoservire era de 1,803 euro/l pentru benzină și 2,161 euro/l pentru motorină.

