Între timp, armistițiul de 10 zile din Liban pare să reziste, în pofida acuzațiilor de încălcare a încetării focului, reprezentând un punct critic în negocierile complexe dintre Statele Unite și Iran.
Unde se află noul lider suprem al Iranului?
La aproape șase săptămâni de când a fost numit oficial în funcție, noul Lider Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, continuă să fie absent din viața publică, neavând nicio apariție oficială până în prezent.
Absența sa prelungită a stârnit un val de curiozitate și speculații la nivel internațional cu privire la starea sa de sănătate și locul în care s-ar putea afla. În timp ce misterul se adâncește, comunitatea globală urmărește cu atenție orice semnal dinspre Teheran pentru a înțelege viitorul regimului sub noua conducere.
Oficialii americani și sauditi discută despre încetarea focului în Liban și despre Strâmtoarea Ormuz
Secretarul de stat american Marco Rubio a purtat o discuție cu omologul său saudit Faisal bin Farhan, cei doi abordând situația din Strâmtoarea Hormuz și eforturile de consolidare a încetării focului în Liban, potrivit agenției de știri a Regatului, SPA.
Piețele dau semne de optimism după declarațiile lui Trump privind Strâmtoarea Ormuz
Piețele financiare par pregătite să depășească perioada de conflict, închiderea de vineri a indicilor Dow Jones, S&P și Nasdaq cu peste un procent reflectând un optimism solid în rândul investitorilor. Prețurile petrolului au scăzut vineri cu peste 10 dolari pe baril coborând sub pragul de 90-100 de dolari.
Această evoluție pozitivă este alimentată de certitudinea oferită de anunțul redeschiderii Strâmtorii Ormuz, un semnal clar care a redus teama de incertitudine. Deși nu există încă o garanție privind pacea finală, investitorii văd deja „luminița de la capătul tunelului”, pariind pe faptul că ne aflăm foarte aproape de încheierea definitivă a ostilităților.
Libertatea transmis Livetext Război în Iran, ziua 49. Iranul cedează și deschide Strâmtoarea Ormuz; Trump umilește NATO și menține blocada până la acordul final cu Teheranul; Gazul va rămâne scump, spun experții
Principalele știri ale zilei de vineri:
- Donald Trump spune că este „foarte aproape” de un acord cu Iranul și le transmite țărilor din NATO „să stea la distanță” de Strâmtoarea Ormuz
- Statele Unite ar putea prelua uraniul îmbogățit al Iranului în schimbul a 20 de miliarde de dolari. Cum comentează Donald Trump
- Iranul îl contrazice pe Donald Trump și anunță că nu va ceda uraniul său îmbogățit: „Pământul iranian este sacru pentru noi”
- O navă de croazieră de lux a forțat traversarea Strâmtorii Ormuz, unde traficul rămâne extrem de scăzut
