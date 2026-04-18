Piețele dau semne de optimism după declarațiile lui Trump privind Strâmtoarea Ormuz

Între timp, armistițiul de 10 zile din Liban pare să reziste, în pofida acuzațiilor de încălcare a încetării focului, reprezentând un punct critic în negocierile complexe dintre Statele Unite și Iran.

00:42 - Acum 5 minute Unde se află noul lider suprem al Iranului? La aproape șase săptămâni de când a fost numit oficial în funcție, noul Lider Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, continuă să fie absent din viața publică, neavând nicio apariție oficială până în prezent. Absența sa prelungită a stârnit un val de curiozitate și speculații la nivel internațional cu privire la starea sa de sănătate și locul în care s-ar putea afla. În timp ce misterul se adâncește, comunitatea globală urmărește cu atenție orice semnal dinspre Teheran pentru a înțelege viitorul regimului sub noua conducere. Imagine cu caracter reprezentativ. Foto: Hepta

00:36 - Acum 11 minute Oficialii americani și sauditi discută despre încetarea focului în Liban și despre Strâmtoarea Ormuz Secretarul de stat american Marco Rubio a purtat o discuție cu omologul său saudit Faisal bin Farhan, cei doi abordând situația din Strâmtoarea Hormuz și eforturile de consolidare a încetării focului în Liban, potrivit agenției de știri a Regatului, SPA.

