Soldații francezi aflați în cadrul misiunii NATO la baza militară de la Cincu s-au plâns de condițiile „mizere” de acolo, potrivit digi24.ro, care preia site-ul de investigații independent Mediapart. Soldații au acuzat numărul insuficient de toalete, condițiile insalubre din anumite spații, mâncarea puțină și încălzirea deficitară din corturi.

Ministrul Forțelor Armate franceze a vizitat joi, 3 noiembrie, alături de omologul său Angel Tîlvăr, baza militară din România. Potrivit site-ului Mediapart, au fost date ordine soldaților francezi să nu se prezinte la vizită, cu excepția unora care au fost selectați, a susținut jurnalista Justine Brabant, pe Twitter.

Aceasta a transmis că militarii francezi ar fi avut multe de spus, deoarece sunt nemulțumiți de numărul insuficient de toalete, de construcțiile prefabricate ce au fost trimise murdare din Mali, gunoiul care nu a fost colectat. „Este o «mizerie», cu șobolani și câini, spun soldații”, a scris Justine Brabant, care a postat și fotografii pentru a-și susține relatarea.

Ea a mai scris că mesele soldaților sunt considerate insuficiente: o omletă și pâinea din ziua precedentă, o supă și câteva bucăți de roșie. „Mi-e foame, mi-e frig, mi-e somn”, a rezumat, pe 27 octombrie, un soldat din misiunea Aigle într-un mesaj trimis unei rude pe WhatsApp, susține Brabant.

