Descoperirea unui mit local

„Era o legendă vie, dar nu mai este. Am fost acolo și cu greu mi-a venit să cred cât de mare era. Trei oameni au scos somnul din apă, iar acesta a continuat să crească”, a declarat Klaus Schmidt, președintele clubului de pescuit, pentru publicația BILD.

Mitul somnului uriaș din Sprendlingen își are originile în anii ’80, când doi somni tineri au fost eliberați în iazul din Hessa de trei pescari care doreau să le ofere o viață naturală. Unul dintre somni a fost prins la sfârșitul anilor ’90, dar cel de-al doilea a devenit o enigmă.

Un prădător nevăzut

De-a lungul anilor, pescarii au observat dispariția inexplicabilă a multor pești mici, populări regulate ale iazului rămânând fără rezultat. Suspiciunile lor s-au îndreptat către somnul misterios, despre care se zvonea că ar consuma tot ce prinde. În 2006, iazul a fost complet golit de apă și pescuit profesional, dar somnul nu a fost găsit, consolidându-și astfel statutul de creatură legendară.

Viață îndelungată în condiții ideale

Potrivit evaluărilor clubului de pescuit, somnul avea între 40 și 45 de ani. Marco Wunsch, copreședintele clubului, a explicat că longevitatea somnului nu este surprinzătoare, având în vedere condițiile ideale: „Cu o aprovizionare constantă de pești de calitate și o apă curată, somnul a avut un habitat perfect pentru a trăi și a crește.”

Deoarece somnul trăiește în principal pe fundul apei, prezența sa a fost rareori observată, iar mulți localnici ajunseseră să creadă că povestea era doar o fabulație.

Ce s-a întâmplat cu somnul?

După ce a fost scos din apă, peștele a fost transportat cu ajutorul a două roabe la o unitate de prelucrare a animalelor, deoarece dimensiunile și starea sa de descompunere făceau imposibilă o altă metodă de eliminare. „Un pește de această dimensiune și greutate nu poate fi aruncat pur și simplu la gunoiul menajer”, a explicat Wunsch.

Schimbările climatice și creșterea dimensiunilor somnilor

Fenomenul somnilor de dimensiuni mari nu este unic pentru iazul din Dreieich. Potrivit specialiștilor, schimbările climatice ar putea contribui la creșterea dimensiunilor acestor pești. În februarie 2025, un pescar comercial a capturat un somn de aceeași lungime, 2,60 metri, în Lacul Constanța. În vara anului 2025, un alt pescar din Turingia a stabilit un record mondial cu un somn de 2,42 metri, iar cel mai mare somn înregistrat vreodată măsura 2,92 metri.

Cu dispariția somnului legendar din Dreieich, crapii, gândacii, bibanii și știucile din iaz par să fi scăpat de un prădător redutabil. Totuși, descoperirea acestui colos rămâne o amintire impresionantă pentru localnici și pescari, dar și un semnal de alarmă despre efectele schimbărilor climatice asupra faunei acvatice.

Apele Lacului Constanța (cunoscut și sub numele de Bodensee) ascund creaturi impresionante, fapt demonstrat recent de pescarul profesionist austriac Fratz Blum (45 de ani). Acesta a reușit să aducă la barcă un somn uriaș, într-o captură care l-a lăsat fără cuvinte chiar și pe fiul său, Fratz Jr., în vârstă de 15 ani.

