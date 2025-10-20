Krzysztof Pyra și Adrian Gontarz, membri ai Academiei Poloneze de Pescuit, au reușit să scoată pe mal un somn cu o lungime de exact 292 de centimetri (157 de kilograme). Aceasta reprezintă nu doar un nou record pentru Polonia, ci și pentru întreaga lume.

Lacul din Rybnik este situat lângă o centrală electrică, ceea ce înseamnă că, datorită deversărilor de apă caldă, peștii cresc acolo mult mai repede decât în alte ape din Polonia.

Somnul-record de 292 de centimetri a fost prins la spinning în timpul unui concurs.

„Ne așteptam la somni mari. Știam că în lacul Rybnik înoată exemplare uriașe, dar nici chiar așa”, a declarat Krzysztof Pyra.

Lupta cu „monstrul” a durat peste o oră și jumătate

Pescarul a descris că lupta cu peștele a durat peste o oră și jumătate. „Când, în sfârșit, l-am văzut, nu ne venea să credem: un pește mare, uriaș, cu capul cât o prăvălie… Un adevărat monstru!”, a mai spus Krzysztof Pyra.

După ce a fost măsurat și fotografiat, somnul a fost eliberat înapoi în apă.

Recordul anterior al Poloniei aparținea lui Mateusz Kalinkowski, care în 2021 a prins un somn de 261 de centimetri, pe râul Vistula.

Recordul mondial anterior: 285 de centimetri

Recordul mondial era deținut anterior de italianul Alessandro Biancardi, cu un somn de 285 de centimetri, prins în râul Po.

Un somn de 2,87 metri a fost prins în martie 2025, de către Flavius Caliniuc, pe Dunăre, la Moldova Nouă. Anterior, un exemplar de 2,57 metri fusese capturat de Andrei Tripunescu, tot pe Dunăre, la Divici.

„Acest eveniment va zgudui nu doar Polonia, ci întreaga lume. Nu este vorba doar despre un nou record mondial… Este o dovadă palpabilă că aceste creaturi pot într-adevăr atinge asemenea dimensiuni, iar legendele și basmele devin realitate”, a comentat ghidul de pescuit Piotr Boufał.

