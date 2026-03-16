Cifrele unui „monstru” acvatic

Prins în plasele pescarului la gura de vărsare a Rinului, pe partea austriacă a lacului, peștele a reprezentat o adevărată provocare fizică.

Cu o greutate de 109 kilograme, peștele avea o lungime de 2,60 metri (fiind aproape de două ori mai mare decât un copil de 12 ani).

Potrivit pescarului, somnul capturat avea aproximativ 45 de ani (somnul putând atinge o speranță de viață de până la 80 de ani).

„Acesta a fost cel mai greu somn pe care l-am prins vreodată. Cu multă luptă, efort și experiență, am reușit cumva să-l înving și să îl ridic în barcă”, a povestit Blum.

Uimit de propria reușită, pescarul a glumit pe Facebook: „Ce submarine înoată acum în Lacul Constanța!”.

Explozia populației de somn

Bernd Kaulitzky, reprezentant al asociațiilor de pescari din zonă, explică de ce astfel de capturi devin tot mai dese.

Din cauza creșterii temperaturii apei și a lipsei inamicilor naturali, somnul prosperă. Dacă în urmă cu 40 de ani era o raritate, astăzi este o prezență constantă.

Statisticile din ultimul deceniu confirmă această tendință accelerată. Pescarii profesioniști austrieci au capturat 2.974 de somni în 2024, un salt uriaș față de cei doar 897 prinși în 2014.

De asemenea, pescarii sportivi au raportat 1.338 de exemplare prinse anul trecut, comparativ cu 226 în urmă cu zece ani.

Prădătorul suprem al apelor dulci din Europa

Fiind o specie nocturnă care trăiește pe fundul lacului, somnul are simțurile tactil și olfactiv extrem de dezvoltate.

Este un prădător oportunist, pescarul Fratz Blum menționând că aceștia mănâncă „tot ce le înoată în gură”, găsind adesea chiar și rațe sau șoareci în stomacul lor.

Pescarul nu este la prima reușită de acest gen. Dacă un alt somn uriaș prins în trecut a fost împăiat și este expus în magazinul său, exemplarul de 109 kilograme a fost deja filetat și vândut. Carnea sa albă, moale, dar fermă, este considerată o adevărată delicatesă de către clienți.

În România, un pescar a prins, în martie 2026, un somn de 2,87 metri pe Dunăre, la Moldova Nouă. „Ăsta e un record mondial”, a comentat un urmăritor.

Cel mai mare somn din lume a fost prins de echipa Academiei Poloneze de Pescuit în martie 2025, în lacul Rybnik din Silezia. Acesta avea o lungime de 2,92 de metri și cântărea 157 de kilograme.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE