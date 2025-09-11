Grindeanu l-a „înțepat” iar pe Bolojan

Grindeanu s-a referit mai întâi la afirmațiile președintelui Nicușor Dan, care a spus că „România nu are un plan de ţară”, cu trimitere la măsurile luate de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan.

„Am văzut, de la cel mai ridicat nivel al statului, că nu avem un plan de țară. Și sunt de acord cu această opinie. Dar nu este suficient să constatăm, ci trebuie să facem ceva pentru a schimba lucrurile. Partidul Social Democrat își asumă acest lucru și, iată, venim cu un Plan de Relansare Economică. Companiile din România și românii trebuie să vadă, dincolo de întunericul austerității, și un program de dezvoltare coerent”, a transmis președintele interimar al PSD într-o conferință de presă ținută la sediul din Șoseaua Kiseleff alături de miniștrii Energiei (Bogdan Ivan), Muncii (Florin Manole), Agriculturii (Florin Barbu) și Sănătății (Alexandru Rogobete).

Aceasta a fost o nouă săgeată către Bolojan, după ce, și la moțiunea de cenzură din 7 septembrie, Grindeanu a spus că PSD nu votează contra Guvernului, dar l-a avertizat pe șeful PNL și al Executivului că „nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind”.

El a adăugat că planul PSD este bazat pe investiții, mai precis pe stimularea investițiilor de la zero, pe crearea locurilor de muncă și pe creșterea producției.

„Măsurile pe care le propunem nu pun presiune pe buget. Majoritatea sunt facilități pe termen lung, măsuri care se autofinanțează sau bani din fonduri europene și alte surse fără impact bugetar. De exemplu, propunem metoda creditului fiscal, mai ales pentru investiții noi și în zone defavorizate. Această metodă presupune ca firmele care vor să investească să aibă o deducere din impozitul pe profit, pe o durată de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii până la 10 ani”, a explicat Grindeanu.

O altă măsură este înființarea ghișeului unic pentru investiții, adică o platformă digitală de unde se vor putea elibera toate avizele și autorizațiile necesare pentru demararea unei afaceri.

Ce conține planul PSD

Planul PSD de relansare economică conține trei instrumente principale, menite să stimuleze economia prin sprijinirea IMM-urilor, a cercetării și inovării, dar și prin integrarea tinerilor pe piața muncii, potrivit documentului care poate fi citit mai jos.

Garanții de stat pentru IMM-uri:

60% pentru investiții (echipamente, digitalizare, construcții)

40% pentru capital de lucru (stocuri, furnizori, cash-flow).

Susținerea companiilor care investesc în cercetare–dezvoltare–inovare, cu următoarele facilități:

Până la 50% sprijin (credit fiscal) pentru investiții în centre de date și inteligență artificială, hardware, spații, software critic

Super-deducere de 200% pentru cheltuielile de Cercetare-Dezvoltare realizate în maximum 5 ani.

Credit fiscal de 30% pentru cheltuieli de cercetare–dezvoltare–inovare și acces la credite pentru cercetare cu cost redus.

„Primul loc de muncă” pentru tineri

o primă de stabilitate de 1.000 de lei/ lună în primele 12 luni de la angajare și de 1.250 de lei/ lună în următorul an, tinerilor angajați pentru prima dată pe o perioadă nedeterminată.

Garanții cerute angajatorilor: contracte pe minimum 12 luni după finalizarea facilității, mentorat și raport de formare la 6/12 luni, interzicerea înlocuirii artificiale a personalului existent, recuperarea facilității de către Stat dacă obligațiile nu sunt respectate.

Toate aceste măsuri sunt dorite a fi transformate în lege în următoarele 2 luni, dar pentru asta PSD a cerut sprijinul celorlalte partide din coaliție. „De aceea, vom cere sprijinul Coaliției pentru a transforma, în următoarele 60 de zile, toate acestea măsuri de relansare economică în lege și realitate”, a mai spus Grindeanu.