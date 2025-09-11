„Legat de reforma statului, aveţi dreptate, România nu are un plan de ţară în momentul ăsta. Deşi există bună intenţie în multe zone din administraţia publică din România, nu vedem o emergenţă de reformă, de la nivelele medii şi de jos ale administraţiei, şi atunci e foarte important ca în procesul de reflexive, despre cum să facem această reformă, mediul privat să fie implicat şi de asta dialogul cu dumneavoastră este foarte important”, a spus preşedintele.

El a adăugat că „există voinţă de reformă” și că „mai avem de luptat”. „Vreau să vă transmit optimismul meu pentru perioada şi pentru anii care urmează şi toată deschiderea de a lucra împreună”, a punctat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că abia la finalul anului viitor românii vor termina perioada de austeritate pe care o traversează acum: „Sfârşitul de 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului şi mă bucur că aţi menţionat OECD. Suntem în grafic, din nou toată lumea este aliniată pe acest obiectiv şi sfârşitul lui 2026 este un termen pe care noi toţi ni-l asumăm”.

România traversează o perioadă de austeritate, marcată de reduceri bugetare, tăieri de cheltuieli și măsuri fiscale dure impuse de Guvernul condus de Ilie Bolojan, după ce, anul trecut, țara noastră a avut cel mai mare deficit bugetar din Europa, de 9,3% din PIB.

Primul pachet pentru reducerea deficitului bugetar, promulgat de Nicușor Dan și intrat în vigoare pe 1 august, conține măsuri care afectează puternic românii. Cele mai importante se referă la creșterea TVA la 21% și la pensii. Mai precis, bătrânii care au o pensie lunară de peste 3.000 de lei net plătesc acum și o taxă de 10% (CASS) pentru partea din pensie care depășește acest plafon.

