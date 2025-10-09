Fostul edil Sorin Oprescu, condamnare mai mică după ce a cerut reducerea pedepsei de 10 ani și 8 luni

O parte din acuzații, dezincriminate

Decizia a venit după ce instanța a luat act de faptul că una dintre infracțiunile pentru care Oprescu fusese condamnat, abuzul în serviciu, a fost dezincriminată prin decizii ale Curții Constituționale. Magistrații au anulat condamnarea pentru această faptă, aplicând principiul legii penale mai favorabile.

Din pedeapsa totală se va scădea și perioada petrecută de fostul edil în arest preventiv, între septembrie 2015 și ianuarie 2016, explică sursa citată.

Condamnat definitiv în 2022, pentru mită și spălare de bani

Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv în mai 2022 la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru luare de mită și spălare de bani, într-un dosar instrumentat de procurorii anticorupție.

Fostul primar a susținut în repetate rânduri că dosarul său ar fi fost „politic”. „Nu cred, sunt convins”, spunea el la momentul condamnării.

În prezent, Sorin Oprescu se află în Grecia, unde este pus sub control judiciar. El a fost reținut în urmă cu o săptămână lângă aeroportul din Salonic, fiind eliberat ulterior după ce a plătit o cauțiune de 5.000 de euro. Justiția elenă urmează să decidă dacă va fi extrădat în România pentru executarea pedepsei rămase.

Ministrul Justiției din România a declarat recent că „nu există motive pentru ca Sorin Oprescu să nu fie trimis în țară”, însă decizia finală aparține magistraților greci.

A mai cerut și în trecut reducerea pedepsei

Nu este prima dată când Sorin Oprescu încearcă să obțină reducerea condamnării. În trecut, mai multe instanțe i-au respins contestațiile, invocând lipsa temeiului legal.

De data aceasta, cererea a fost depusă în baza unui articol din Codul de procedură penală, care permite reanalizarea pedepsei atunci când, între timp, apare o lege penală mai blândă sau o decizie a CCR care modifică încadrarea juridică a faptelor.

Dosarul lui Sorin Oprescu a fost unul dintre cele mai mediatizate din ultimii ani. Condamnarea sa de 10 ani și 8 luni a fost una dintre cele mai severe primite de un primar general al Capitalei după 1989. Oprescu a fost acuzat că ar fi primit mita prin intermediari, direct la locuința sa din Ciolpani, și că ar fi folosit o parte din bani pentru a-și finanța campaniile politice.

