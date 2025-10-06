Oprescu, sub control judiciar. Procesul începe în cel mult 40 de zile

În urmă cu două zile, pe 4 octombrie, Oprescu a fost reținut lângă aeroportul din Salonic. Acum, instanțele de judecată au decis să nu îl aresteze după ce i-a expirat măsura reținerii, ci să îl plaseze sub control judiciar.

Urmează ca Sorin Oprescu să fie judecat în Grecia, într-un proces care va începe în maximum 40 de zile, potrivit informațiilor Libertatea.

Amintim că, pe 4 septembrie, Curtea de Justiție a UE a decis că instanțele UE nu pot refuza executarea unui mandat european de arestare și nici nu pot prelua executarea pedepsei fără acordul statului care a emis mandatul, în cazul de față România. Totuși, rămâne de văzut dacă se va respecta acest lucru și în cât timp. Mai exact, fiecare caz este analizat individual de instanțele din statul în care se află fugarul. Decizia CJUE nu elimină complet posibilitatea ca unii fugari să scape, mai ales în cazurile în care se invocă argumente legate de drepturile fundamentale.

Sorin Oprescu a fost condamnat în 2022 la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru luare de mită

Amintim că fostul edil al Capitalei Sorin Oprescu a fost prins în flagrant delict și arestat în noaptea de 6 septembrie 2015, pe când se afla la al doilea mandat de primar general. DNA l-a acuzat de luare de mită, de spălare de bani, abuz în serviciu şi constituire a unui grup infracțional organizat.

După 6 ani și jumătate de procese, Sorin Oprescu a fost condamnat pe 13 mai 2022, definitiv, la 10 ani și 8 luni de închisoare cu executare, dublu față de pedeapsa primită în primă instanță, în dosarul în care a fost acuzat că a primit 25.000 de euro de la subalternul său Bogdan Popa, fost director al Administraţiei Cimitirelor, bani care ar proveni din acte de corupţie.

Grecia a mai refuzat extrădarea lui Sorin Oprescu

Pentru că nu a fost găsit acasă ca să fie încarcerat, a fost dat în urmărire de Poliție. Patru zile mai târziu, pe 17 mai 2022, Sorin Oprescu a fost prins și arestat în Grecia.

Însă pe 21 iulie 2022 instanțele din Grecia au respins extrădarea lui Oprescu în România, motivând condiţiile de detenţie precare din țara noastră.

Sorin Oprescu a condus Primăria Generală a Capitalei din 2008 până în 2015, când a fost arestat preventiv.

