Va fi extrădat Sorin Oprescu din Grecia? Răspunsul lui Radu Marinescu, ministrul Justiției

Sorin Oprescu, reținut în Grecia. Ce spune ministrul Justiției despre extrădare

Sorin Oprescu, fost primar general al Capitalei, fugit din țară acum trei ani și condamnat pentru corupție, în lipsă, la 10 ani și 8 luni de închisoare, a fost reținut sâmbătă, 4 octombrie, lângă aeroportul din Salonic.

„A fost reținut în baza mandatului european de arestare. Autoritățile române continuă demersurile pentru a aduce în țară fugarii, iar Ministerul Justiției va acționa hotărât pentru aplicarea legii. România se bazează pe cooperarea juridică europeană eficientă, pe deciziile CJUE și pe deplina îmbunătățire a condițiilor de detenție și speră într-o soluționare favorabilă a cererii de predare a condamnatului”, a afirmat ministrul Radu Marinescu pentru Libertatea, întrebat dacă crede în extrădarea lui Oprescu.

Amintim că, pe 4 septembrie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că instanțele UE nu pot refuza executarea unui mandat european de arestare decât dacă există acordul statului care a emis mandatul, în cazul de față al României. Totuși, la nivel practic, rămâne de văzut dacă se va respecta acest lucru și în cât timp. Mai exact, fiecare caz va fi analizat individual de instanțele din statul în care se află fugarul. Decizia CJUE nu elimină complet posibilitatea ca unii fugari să scape, mai ales în cazurile în care se invocă argumente legate de drepturile fundamentale.

Foarte important, România trebuie să comunice autorităților din țările unde se află fugarii că nu acceptă ca aceștia să execute pedepsele acolo și că solicită predarea, altfel există riscul ca persoanele condamnate să rămână în străinătate.

Sorin Oprescu a fost condamnat în 2022 la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru luare de mită

Amintim că fostul edil al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost prins în flagrant și arestat în noaptea de 6 septembrie 2015, pe când se afla la al doilea mandat de primar general. DNA l-a acuzat de luare de mită, de spălare de bani, abuz în serviciu şi constituire a unui grup infracțional organizat.

După 6 ani și jumătate de procese, Sorin Oprescu a fost condamnat pe 13 mai 2022, definitiv, la 10 ani și 8 luni de închisoare cu executare, dublu față de pedeapsa primită în primă instanță, în dosarul în care a fost acuzat că a primit 25.000 de euro de la subalternul său, Bogdan Popa, fost director al Administraţiei Cimitirelor, bani care ar proveni din acte de corupţie.

Grecia a mai refuzat extrădarea lui Sorin Oprescu

Pentru că nu a fost găsit acasă ca să fie încarcerat, a fost dat în urmărire de Poliție. Patru zile mai târziu, pe 17 mai 2022, Sorin Oprescu a fost prins și arestat în Grecia.

Însă, pe 21 iulie 2022, instanțele din Grecia au respins extrădarea lui Oprescu în România, motivând condiţiile de detenţie precare din țara noastră.

Sorin Oprescu a condus Primăria Generală a Capitalei din 2008 până în 2015, când a fost arestat preventiv.

