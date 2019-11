De Mihai Niculescu,

Speranța de viață este una din cele mai scăzute din UE, cu șase ani mai mică decât în restul țărilor, relevă un raport al Comisiei Europene, prezentat în emisiunea Adriana Nedelea LA FIX.

Sorina Pintea s-a aflat aproape doi ani în fruntea Ministerului Sănătății și a vorbit despre eșecurile sale.

„Eu sunt foarte sinceră, nu îmi reproșez decât că nu am avut suficient timp să mă aplec asupra tuturor problemelor din sănătate. Am muncit câte 16-17 ore zilnic, vizitele inopinate și cele anunțate în spitale nu au fost întâmplătoare, am dorit să mă apropii de oameni” a spus Sorina Pintea.

Putea să facă mai mult pe sistemul de prevenție, a recunoscut fostul ministru al sănătății.

„Pe prevenție îmi reproșez că nu am avut suficienți bani să aloc, dar nevoile au fost mari pe toate palierele, dar eu și Guvernul am luat decizii pe priorități. Într-un an și jumătate nu poți schimba ce nu s-a făcut în 30 de ani (…) S-au dat bani pe medicina primară pe zona de prevenție, pentru programele de vaccinare dar dacă în România nu au existat programe reale de screening până în 2018, noi trebuie să tratăm pacienții pe care îi avem în spitale” a explicat Pintea.

De la demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură, Sorina Pintea a revenit pe vechiul post.

„Mi-am reluat poziția de manager la Spitalul Baia Mare, aici lucrurile merg foarte bine.

Avem salarii, avem aparatură, vom deschide un compartiment de chirurgie cardiacă, aducem al doilea aparat de radioterapie, vom face ce trebuie făcut pentru a servi cât mai bine interesele comunității” a promis fostul ministru.

Citeşte şi:

Ca să dea turcilor contractul cu tramvaie de 160 de milioane de euro, Primăria București a ignorat 6 nereguli sesizate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice!

UPDATE | Primul termen în dosarul Revoluţiei: sute de persoane stau la coadă ca să depună mărturie! A fost solicitată o ambulanță

De ce vrea un senator PMP să interzică discuţiile despre gen din şcoli. „Aţi fi de acord să li se spună copiilor că Pământul e plat?”

GSP.RO Ilie Năstase a dezvăluit talonul: ce pensie primește, de fapt, de la statul român

HOROSCOP Horoscop 29 noiembrie 2019. Racii sunt în căutarea unui reper