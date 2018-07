”În legatură cu podul care s-a dărâmat, trebuie să vă spun că el era sub monitorizare. Traversarea trenului s-a facut cu pilotaj iar apoi, după trecerea acestui tren, au fost instituite măsuri de restricționare a traficului. Acel sector de cale ferata făcea parte dintr-o zonă neinteroperabilă, nu era în mod direct în responsabilitatea CFR Infrastructură. Dar cu toate acestea cei de la CFR Infrastructură au ținut in permanență legătura cu operatorul privat care are în concesiune acel sector”, a declarat Lucian Șova, aflat, luni, alături de premierul Dăncilă și de miniștrii de Interne și Agriculturii în zonele afectate de inundații, din județul Buzău.