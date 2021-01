VIDEO / Spania, paralizată de furtuna de zăpadă Filomena. A nins ca niciodată în ultimii 50 de ani. Madrid, oraș închis, fără căldură, apă și curent

Drumuri impracticabile, sute de oameni blocați în mașini, Madrid prăbușit complet sub zăpadă … Dar nu este singurul lucru rău pe care Filomena, o puternică furtună de zăpadă, l-a adus în capitala iberică. Zăpada abundentă căzută de vineri la Madrid a lăsat multe case fără apă, din cauza înghețării conductelor, fără lumină și fără încălzire, cu temperaturi sub zero grade.

Piața Colon din Madrid s-a umplut de schiori. Foto: EPA

„Ne-am trezit în această dimineață fără apă. Conductele sunt complet înghețate”, a spus Pedro Tamayo, un madrilen de pe strada Dulce Chacón.

COLD WEATHER: Siberia? Nope, just central Madrid after the biggest snow fall in perhaps 40 or 50 years | #OOTT #LNG pic.twitter.com/CWYNlQpbo2 — Javier Blas (@JavierBlas) January 9, 2021

Prima dată când am mers, supermarketul era deschis; a doua oară, îl închiseseră deja. Nu există apă, nici caldă, nici rece, și nici încălzire. Unii vecini vor încerca să dezghețe țevile cu încălzitoare și radiatoare

Pedro Tamayo

Guvernul iberic le-a cerut locuitorilor din cele cinci provincii lovite de Filomena să rămână în case: „Ne confruntăm cu cea mai intensă furtună din ultimii 50 de ani.” În același timp, conform El Pais, primarul capitalei, José Luis Martínez-Almeida, a cerut întâriri de la armată și a declarat că totul e paralizat în oraș.

Aeroportul Barajas a fost și el închis și nimeni nu știe încă în ce moment se vor relua zborurile.

Foto: EPA

Cea mai gravă ninsoare din acest secol a făcut ca peste 652 de drumuri să fie afectate și sute de șoferi blocați în mașini. Numai în Madrid, aproape 1.500 de persoane au fost salvate și există încă o sută de vehicule blocate.

Cea mai mare zăpadă din jumătate de secol vineri a oferit imagini suprarealiste, cum ar fi o persoană într-o sanie trasă de câini care trecea pe stradă, schiori în Puerta del Sol și Gran Vía sau bătaie cu bulgări în CallaoDar.

Un cuplu a murit când vehiculul lor a fost târât de curent în Mijas (Málaga), iar cadavrul unui bărbat de 54 de ani acoperit de zăpadă a fost găsit la Zarzalejo (Madrid).

Pe lângă omul fără adăpost care a murit de frig în Calatayud (Zaragoza), există alte patru decese. Cursurile școlilor au fost suspendate luni și marți la Madrid și Castilla-La Mancha, în timp ce prognozele indică faptul că va continua să ningă toată ziua de sâmbătă în centrul și estul țării.

