Dragoș Pătraru se declară perplex că o astfel de relație li se lipsită de relevanță unora.

„Rămân șocat când văd în presă întrebări de genul: Avea voie Moise Guran să fie consultant pentru USR din postura de jurnalist? (…) Ce întrebări sunt astea? Cum adică un jurnalist să lucreze la programul economic al unui partid? Cum să faci asta fără să încetezi a mai fi jurnalist? Cum adică să te mai creadă publicul?”, se întreabă Pătraru.

El îl acuză și pe Moise Guran că nu a făcut publică relația lui cu politicul.

„Îl auzeam pe Moise Guran spunând: N-am considerat că este un conflict de interese dacă lucrez cu ei și din toamna lui 2018 am lucrat cu ei la programe, separat, și cu USR și cu PLUS. Frate, fiecare poate considera multe pe lumea asta, dar nu înseamnă că sunt și reale. Eu de mâine mă hotărărsc să-i zic la câine pisică. Dar asta nu o să-l facă pisică. Iar eu o să par în ochii celorlalți tâmpit. Dar hei, așa consider eu că e bine, corect?”







