De Costin Popa,

Fostul premier a dezvăluit că a mers pe ideea mutării ambasadei României la Ierusalim după ce s-a uitat la televizor.

“S-a uitat la televizor. Cine știe ce-o fi văzut ea la televizor, cine știe pe ce canal, că s-a îmbrăcat și s-a dus la guvern: gata, mutăm ambasada, am văzut un film artistic, asta facem”, a comentat Pătraru.

Jurnalistul răspunsul Vioricăi Dăncilă când a fost întrebată ce a făcut cu puterea pe care a avut-o în timp ce era premier.

“Eh, foarte hazlie, doamna Dăncilă nu neagă: Nu, domne, cum să am o putere fantastică… Nu, ci începe să spună ce a făcut cu puterea aia fantastică. Și zice astfel: ”Am folosit-o în interesul cetăţeanului. Am folosit-o pentru oameni şi pentru România. Nu mi-e ruşine de ceea ce am făcut”, a mai spus Pătraru.

