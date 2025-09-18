„Ar putea fi un breaking news”, a spus Donald Trump, explicând apoi motivele dorinței sale de a recupera baza.

„Unul dintre motivele pentru care vrem baza este că se află la o oră distanţă de locul unde China îşi produce armele nucleare”, a precizat președintele american.

Baza Bagram a fost construită de Uniunea Sovietică în anii 1950 și a devenit principala sa facilitate militară din timpul invaziei din Afganistan, care a durat din decembrie 1979 până în februarie 1989.

Statele Unite au preluat controlul asupra bazei în 2001, când au răsturnat de la putere regimul taliban. În 2001, baza era în ruine, dar armata americană a reconstruit-o și a extins-o pe o suprafață de 77 de kilometri pătrați.

Baza Bagram a căzut în mâinile talibanilor odată cu retragerea Statelor Unite din Afganistan sub președinția lui Joe Biden.