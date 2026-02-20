Managerii STB au propus un plan de măsuri în 12 paşi pentru redresarea financiară a companiei, în condiţiile în care datoriile totale se ridică la 1,6 miliarde de lei. Printre măsuri se numără „reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30 % și a directorilor cu 50%”, urmând să se facă o economie lunară de 80.000 de euro, regândirea actualelor trasee, creșterea prețurilor la bilete și „reanalizarea politicii de gratuități”. Documentul poate fi citit mai jos.

Ciprian Ciucu a reacționat după aceste măsuri anunțate de șefii STB: „Le voi analiza temeinic. La o primă lectură, acestea par doar niște primi pași făcuți în direcția corectă. Dacă sunt suficienți sau nu, îmi voi da seama după ce voi analiza impactul financiar cumulat. E bine măcar că au inclus și “reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30 % și a directorilor cu 50%.” Cred că este loc de mai mult”.

El a precizat că măsurile STB nu sunt suficiente fără ca ADITPBI, entitatea care decide ce se întâmplă cu transportul de suprafață din București și Ilfov, să vină cu măsuri de optimizare a costurilor. „De exemplu, transportul care deservește inclusiv localități din județul Ilfov, costă Primăria Municipiului București cca. 230 de milioan de lei pe an! Acestă entitate, a fost înființată inițial cu 60 de angajați și a ajuns la cca. 200. Inclusiv aici este nevoie de reorganizare și restructurări”, a punctat primarul general.

„Voi lua în calcul măsurile propuse de către conducerea STB, pe cele pe care încă le aștept de la ADITPBI și, dacă nu sunt suficiente, voi veni și eu cu propuneri suplimentare”, a conchis Ciucu, el precizând că „este bine că soferii, vatmanii și muncitorii nu vor fi afectați, iar disponibilizările vor fi făcute doar la nivelul angajaților supor, cei TESA, din birouri”.

Amintim că, pe 11 februarie, Ciucu s-a dus la Autobaza STB din Floreasca, construită în 1950, unde a discutat cu muncitorii, şoferii şi vatmanii și s-a îngrozit când a văzut condițiile de lucru.

Apoi, pe 16 februarie, Ciucu a transmis că a făcut o radiografie a costurilor și datoriilor STB și că a găsit acolo nu mai puțin de 200 de directori și șefi. Mai mult, a adăugat edilul general, costurile din STB se ridică la nivelul a două bugete ale municipiului Brașov.

Mai amintim că Societatea de Transport București este într-o criză financiară majoră.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump față de Nicușor Dan. Toți cei prezenți au sesizat, iar de la nivel mondial vin mii de reacții. România, în centrul atenției!
Viva.ro
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump față de Nicușor Dan. Toți cei prezenți au sesizat, iar de la nivel mondial vin mii de reacții. România, în centrul atenției!
Vedetele din România au strălucit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului! Lidia Buble a avut una dintre cele mai sexy apariții ale serii și a întors toate privirile! Wooow, ce rochie!! Vezi toate ținutele
Unica.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului! Lidia Buble a avut una dintre cele mai sexy apariții ale serii și a întors toate privirile! Wooow, ce rochie!! Vezi toate ținutele
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Elle.ro
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
gsp
„Cum scot asta de aici?” Un israelian mutat în România a avut parte de un șoc, după ninsoarea puternică din București
GSP.RO
„Cum scot asta de aici?” Un israelian mutat în România a avut parte de un șoc, după ninsoarea puternică din București
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
GSP.RO
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
Parteneri
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Avantaje.ro
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Salariile șefilor STB scad dramatic, unii angajați vor lucra doar 4 zile și nu se mai fac angajări
Știri România 12:22
Salariile șefilor STB scad dramatic, unii angajați vor lucra doar 4 zile și nu se mai fac angajări
332.000.000 de lei va plăti România pentru un baraj și un rezervor care să protejeze Praid de inundații. Cum rămâne cu vina companiei Salrom
Știri România 11:52
332.000.000 de lei va plăti România pentru un baraj și un rezervor care să protejeze Praid de inundații. Cum rămâne cu vina companiei Salrom
Parteneri
Secretul biletelor de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi cel mai ieftin zbor
Adevarul.ro
Secretul biletelor de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi cel mai ieftin zbor
Roşca şi Epassy, probleme înainte de Rapid – Dinamo! Cine apără poarta “câinilor” în derby. Exclusiv
Fanatik.ro
Roşca şi Epassy, probleme înainte de Rapid – Dinamo! Cine apără poarta “câinilor” în derby. Exclusiv
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Parteneri
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Unica.ro
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Cât plătesc Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, pe chiria apartamentului din Dubai. Cei doi au părăsit definitiv România
Stiri Mondene 11:45
Cât plătesc Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, pe chiria apartamentului din Dubai. Cei doi au părăsit definitiv România
Oana Roman, reacție acidă după ce a văzut aparițiile invitaților la Balul Mascat Bridgerton: „Toți prinții și prințesele închipuite”
Stiri Mondene 11:40
Oana Roman, reacție acidă după ce a văzut aparițiile invitaților la Balul Mascat Bridgerton: „Toți prinții și prințesele închipuite”
Parteneri
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
TVMania.ro
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Primă de stabilitate de la stat. Cine sunt cei care ar putea lua 1.000 -1.250 de lei în plus la salariu
ObservatorNews.ro
Primă de stabilitate de la stat. Cine sunt cei care ar putea lua 1.000 -1.250 de lei în plus la salariu
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Libertateapentrufemei.ro
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Parteneri
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
GSP.ro
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
„Wow, nu m-am gândit la așa ceva!” » Julia și-a împărtășit impresiile, după evoluția superbă: „Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat”
GSP.ro
„Wow, nu m-am gândit la așa ceva!” » Julia și-a împărtășit impresiile, după evoluția superbă: „Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat”
Parteneri
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax.ro
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Un bărbat din București a fost găsit fără suflare în apartament chiar de tatăl său. Pe pereți erau scrise mesaje de adio
KanalD.ro
Un bărbat din București a fost găsit fără suflare în apartament chiar de tatăl său. Pe pereți erau scrise mesaje de adio

Politic

Ciprian Ciucu a reacționat după ce STB a venit cu planul de redresare care prevede reducerea șefilor, majorarea tarifelor la bilete și gratuități diminuate
Politică 12:14
Ciprian Ciucu a reacționat după ce STB a venit cu planul de redresare care prevede reducerea șefilor, majorarea tarifelor la bilete și gratuități diminuate
Cristian Tudor Popescu, după prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Delir limbistic la Antena 3 și Digi 24”
Politică 07:48
Cristian Tudor Popescu, după prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Delir limbistic la Antena 3 și Digi 24”
Parteneri
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
Mihai Stoica îl ironizează pe ministrul Apărării după declaraţiile despre dreptul de promovare al Stelei: “Poate insista şi pentru ieşirea României din UE!”
Fanatik.ro
Mihai Stoica îl ironizează pe ministrul Apărării după declaraţiile despre dreptul de promovare al Stelei: “Poate insista şi pentru ieşirea României din UE!”
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat