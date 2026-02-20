Managerii STB au propus un plan de măsuri în 12 paşi pentru redresarea financiară a companiei, în condiţiile în care datoriile totale se ridică la 1,6 miliarde de lei. Printre măsuri se numără „reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30 % și a directorilor cu 50%”, urmând să se facă o economie lunară de 80.000 de euro, regândirea actualelor trasee, creșterea prețurilor la bilete și „reanalizarea politicii de gratuități”. Documentul poate fi citit mai jos.

Ciprian Ciucu a reacționat după aceste măsuri anunțate de șefii STB: „Le voi analiza temeinic. La o primă lectură, acestea par doar niște primi pași făcuți în direcția corectă. Dacă sunt suficienți sau nu, îmi voi da seama după ce voi analiza impactul financiar cumulat. E bine măcar că au inclus și “reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30 % și a directorilor cu 50%.” Cred că este loc de mai mult”.

El a precizat că măsurile STB nu sunt suficiente fără ca ADITPBI, entitatea care decide ce se întâmplă cu transportul de suprafață din București și Ilfov, să vină cu măsuri de optimizare a costurilor. „De exemplu, transportul care deservește inclusiv localități din județul Ilfov, costă Primăria Municipiului București cca. 230 de milioan de lei pe an! Acestă entitate, a fost înființată inițial cu 60 de angajați și a ajuns la cca. 200. Inclusiv aici este nevoie de reorganizare și restructurări”, a punctat primarul general.

„Voi lua în calcul măsurile propuse de către conducerea STB, pe cele pe care încă le aștept de la ADITPBI și, dacă nu sunt suficiente, voi veni și eu cu propuneri suplimentare”, a conchis Ciucu, el precizând că „este bine că soferii, vatmanii și muncitorii nu vor fi afectați, iar disponibilizările vor fi făcute doar la nivelul angajaților supor, cei TESA, din birouri”.

Amintim că, pe 11 februarie, Ciucu s-a dus la Autobaza STB din Floreasca, construită în 1950, unde a discutat cu muncitorii, şoferii şi vatmanii și s-a îngrozit când a văzut condițiile de lucru.

Apoi, pe 16 februarie, Ciucu a transmis că a făcut o radiografie a costurilor și datoriilor STB și că a găsit acolo nu mai puțin de 200 de directori și șefi. Mai mult, a adăugat edilul general, costurile din STB se ridică la nivelul a două bugete ale municipiului Brașov.

Mai amintim că Societatea de Transport București este într-o criză financiară majoră.

