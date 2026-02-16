STB costă cât două municipii Brașov, iar numărul șefilor egalează numărul angajaților lui Nicușor Dan la Cotroceni, spune Ciucu

Edilul general a făcut o radiografie a costurilor și datoriilor STB, afirmând că a găsit acolo nu mai puțin de 200 de directori și șefi și că, în plus, costurile se ridică la nivelul a două bugete ale municipiului Brașov.

„În STB avem cca. 250 de economiști și cca. 200 de directori și șefi. La toată Administrația Prezidențială lucrează cca. 200 de oameni. Altfel, datoria curentă a STB este de 1,6 miliarde de lei, iar serviciul de transport public ne costă anual cca. 1,7 miliarde de lei”, a scris Ciucu pe Facebook.

Și a continuat: „Bugetul municipiului Brașov este de 1,7 miliarde. Cu școli, spitale, deșeuri, parcuri, străzi, investiții, turism, poliție locală etc. etc. Deci, acum, STB-ul a ajuns să ne coste cât două municipii Brașov”.

Primarul a precizat apoi că bugetul mediu al sectoarelor din București este de aproximativ 2,7-3 miliarde de lei, iar STB consumă cât o primărie de sector, prin urmare a numit STB, ironic, Sectorul 7.

Auditul la STB a fost respins, dar Ciucu promite o soluție pentru eficientizarea companiei

Apoi, Ciucu a explicat că nu va lăsa lucrurile așa, cu toate că STB nu este subordonată direct primarului Capitalei, ci Consiliului General și ADITPBI, însă nu poate să nu se implice, „pentru că nu m-ați votat să mă uit în altă parte”.

În final, Ciucu a transmis că „PSD/Piedone/AUR au respins auditul pe care l-am cerut”, așa că acum analizează el informațiile primite, pentru că „ghinion, vorba clasicului (n.red. fostul președinte Klaus Iohannis), am suficientă experiență profesională (inclusiv în evaluări) pentru a analiza datele pe care reușesc să pun mâna”.

Voi veni în fața dumneavoastră cu o soluție. Dar va fi important să fie susținută și de către Consiliul General, a cărui treabă sunt nevoit să o fac eu! Vă reamintesc ca STB are Consiliul de Administrație propriu, desemnat de membri ai Consiliului General! Ce face acel CA în afară de a încasa indemnizații?!? Vă reamintesc, încă o dată, Consiliul General a refuzat auditul propus de către mine! Je ne capitule pas. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu:

Amintim că Ciprian Ciucu, 47 de ani, a devenit noul primar al Capitalei în urma alegerilor locale parțiale din 7 decembrie. El a terminat cu un avans de 14% față de locul 2, ocupat de Anca Alexandrescu, în timp ce Daniel Băluță s-a clasat abia pe locul 3, la 15% distanță de Ciucu. Actualul primar, care este și prim-vicepreședinte PNL, l-a succedat pe Nicușor Dan, ales președintele României în mai 2025.

Ce buget a avut STB în 2025 și ce salarii au muncitorii

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății de Transport București a fost avizat de Consiliul de Administrație al STB în februarie 2025 și aprobat de AGA pe 24 februarie 2025.

Ulterior aprobării Bugetului, au apărut anumite modificări care au necesitat actualizarea Listei obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii.

Documentul complet poate fi citit mai jos:

În privința salariilor, un mecanic, adică un muncitor calificat care repară autobuzele STB, câștigă între 4.000 şi 5.000 de lei net în fiecare lună. „Mă scuzaţi, dar un muncitor necalificat de la Salubrizare din Sectorul 6 câştigă 5-6.000 de lei. Oamenii nu mai vin să se angajeze la STB, tinerii nu mai vin, pentru că salarizarea este foarte proastă”, a afirmat Ciucu săptămâna trecută.

Ciucu a făcut recent o vizită la Autobaza STB Floreasca, construită în 1950, și s-a îngrozit când a văzut condițiile de lucru

Pe 11 februarie, Ciucu s-a dus la Autobaza STB din Floreasca, veche de 76 de ani, unde a discutat cu muncitorii, şoferii şi vatmanii și a fost extrem de nemulțumit de ce a găsit în acea vizită inopinată.

„Așa cum am promis, merg în bazele STB. Vorbesc cu șoferii, voi veni și în depouri să vorbesc cu vatmanii. Nu am anunţat pe nimeni că vin. Am venit să văd care sunt condiţiile în care muncesc oamenii aici Lucrurile nu arată deloc bine, condiţiile sunt execrabile”, a spus atunci primarul Capitalei.

Principalele probleme identificate au fost lipsa pieselor de schimb pentru autobuze, condiţiile proaste în care lucrează oamenii şi salariile. Mai mult, Autobaza STB din Floreasca a fost construită în 1950 și acum este degradată, iar oamenii muncesc în frig, chiar şi la -10 grade.

„Uitați-vă în ce hal arată pereții, asta în timp ce unii stau bine prin birouri. Acestea sunt condițiile în care lucrează oamenii”, a afirmat primarul Capitalei, care a mai precizat că vrea să salveze STB de la faliment.

Mai amintim că Societatea de Transport București este într-o criză financiară majoră care poate paraliza transportul public din Capitală.

