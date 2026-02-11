„Autobaza Floreasca, Februarie 2026. Am fost și am vorbit cu șoferii, cu muncitorii, cu personalul de sprijin din autobază. Neanunțat și fără alai, doar eu. Aici aveți câteva fotografii pe care le-am făcut cu telefonul și să vedeți condițiile de muncă din autobaza unei societăți comerciale care are echivalentul întregului buget al Municipiului Brașov. Asta, în condițiile în care autobuzele și tramvaiele sunt cumpărate de către Primărie cu alte miliarde de lei”, a scris Ciucu pe Facebook.

El a postat și un video de 13 minute în care a arătat ce se întâmplă la autobază. „Așa cum am promis, merg în bazele STB. Vorbesc cu șoferii, voi veni și în depouri să vorbesc cu vatmanii. Nu am anunţat pe nimeni că vin. Am venit să văd care sunt condiţiile în care muncesc oamenii aici Lucrurile nu arată deloc bine, condiţiile sunt execrabile”, a spus Ciprian Ciucu în filmare.

Principalele probleme identificate sunt lipsa pieselor de schimb pentru autobuze, condiţiile proaste în care lucrează oamenii şi salariile. Mai mult, Autobaza STB din Floreasca a fost construită în 1950 și acum este degradată, iar oamenii muncesc în frig, chiar şi la -10 grade.

„Uitați-vă în ce hal arată pereții, asta în timp ce unii stau bine prin birouri. Acestea sunt condițiile în care lucrează oamenii”, a afirmat primarul Capitalei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

„Un mecanic, deci un muncitor calificat care repară autobuze STB, are în mână între 4.000 şi 5.000 de lei. Păi, mă scuzaţi, dar un muncitor necalificat de la Salubrizare din Sectorul 6, că îi ştiu, câştigă 5-6.000 de lei, depinde. Oamenii nu mai vin să se angajeze, tinerii nu mai vin, pentru că salarizarea este foarte proastă”, a punctat Ciucu, care a mai precizat că vrea să salveze STB de la faliment.

Amintim că Societatea de Transport București este într-o criză financiară majoră care amenință să paralizeze transportul public din Capitală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE