„Să sară permisele, să vină permisele”

Incidentul s-ar fi petrecut chiar în timpul turei din noaptea de Înviere. În filmare, agenții par să se distreze pe ritmurile muzicii, iar la un moment dat, unul dintre ei rostește cu entuziasm pe fundal: „Să sară permisele, să vină permisele”.

Videoclipul a fost publicat inițial pe platforma TikTok. Deși a fost șters ulterior, imaginile fuseseră deja salvate și distribuite, ajungând inevitabil pe masa superiorilor.

Reacția IPJ Brăila

Apariția imaginilor în spațiul public a generat reacția promptă a Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brăila.

Luni, conducerea instituției a anunțat oficial declanșarea unei investigații pentru a clarifica abaterile celor doi angajați.

„Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Brăila a dispus efectuarea de verificări, față de cei doi polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brăila, prin intermediul structurii specializate”, se arată în comunicatul IPJ Brăila.

Cercetările interne urmează să stabilească toate circumstanțele în care a fost realizată filmarea și sancțiunile disciplinare pe care le riscă agenții pentru comportamentul avut în timpul serviciului.

