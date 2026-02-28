Fraudă de 1,5 milioane lei la CARP „Ana Aslan” din Brăila

Zeci de pensionari din Brăila s-au trezit cu popriri pe conturi și fără posibilitatea de a-și încasa pensiile, după ce în evidențele instituției apăreau ca beneficiari sau giranți ai unor împrumuturi pe care nu le-au solicitat niciodată.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2004–2011, cele două angajate ar fi pus la punct un mecanism complex de delapidare. În total, au fost falsificate 258 de contracte de împrumut, iar prejudiciul calculat de procurori s-a ridicat la 1.467.900 lei, bani proveniți din contribuțiile membrilor pensionari.

Primele suspiciuni au apărut încă din 2007, când două angajate au sesizat conducerea că una dintre contabile sustrăgea cererile de împrumut aprobate, modifica datele de plată și încasa banii direct din casierie.

În multe cazuri, pensionarii figurau în acte drept titulari sau giranți fără să fi semnat vreodată un contract. Ulterior, unii dintre ei s-au trezit cu popriri pe pensie pentru sume inexistente, fără să înțeleagă cum au ajuns datori.

Metodele de delapidare descoperite de procurori

Anchetatorii au stabilit că fraudele presupuneau:

falsificarea semnăturilor beneficiarilor;

utilizarea datelor personale ale unor persoane care nu erau membri ai Casei de Ajutor Reciproc;

majorarea artificială a sumelor solicitate;

încălcarea procedurilor interne și încasarea directă a banilor.

Schema a funcționat ani la rând, afectând încrederea pensionarilor într-o instituție care ar fi trebuit să le ofere sprijin financiar rapid și sigur.

Dosar închis prin prescripție

Cazul a fost trimis în judecată în 2021, iar Judecătoria Brăila a confirmat legalitatea rechizitoriului emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila. Dosarul a ajuns ulterior în apel la Curtea de Apel Brăila.

Pe 27 februarie 2026, instanța a pronunțat decizia finală, închizând dosarul prin prescripția răspunderii penale, la aproape 15 ani de la finalizarea perioadei infracționale.

Pentru mulți pensionari, Casa de Ajutor Reciproc reprezenta singura soluție rapidă pentru a obține un împrumut în situații dificile. Descoperirea împrumuturilor fictive și poprirea pensiilor au generat un val de neîncredere în rândul pensionarilor din Brăila.

Prejudiciul de aproape 1,5 milioane de lei a afectat direct fondurile colectate din contribuțiile membrilor.

