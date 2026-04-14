În stare critică, la spital

Tragedia s-a petrecut în incinta unei sucursale BRD – Groupe Société Générale, situată în zona Piața Traian. Echipajele de salvare au ajuns rapid la fața locului, preluând victima într-o stare de extremă gravitate.

Bărbatul a fost transportat imediat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila, unde medicii depun eforturi majore pentru a-i stabiliza starea. Dr. Alina Neacșu, purtătorul de cuvânt al unității medicale, a confirmat severitatea cazului.

„Pacientul a fost adus de echipajul de Ambulanță în șoc hemoragic, fiind intubat. În acest moment, se află în sala de operație, unde echipa medicală intervine pentru a-i salva viața”, a spus Alina Neacșu.

Anchetă în desfășurare

Poliția a deschis o investigație pentru a elucida circumstanțele exacte în care s-a produs evenimentul.

Deși primele indicii de la fața locului conduc spre ipoteza unui act intenționat, anchetatorii iau în calcul toate posibilitățile, încercând să stabilească dacă este vorba despre o tentativă de suicid (scenariul principal analizat în prezent) sau un accident grav survenit în timpul folosirii obiectului tăietor.

Cazul rămâne sub supravegherea strictă a autorităților, în timp ce medicii rămân rezervați în privința prognosticului, evoluția stării de sănătate a pacientului fiind în continuare critică.

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară puteţi contacta Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic puteți contacta hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă nonstop. În cazul în care simțiți că sinuciderea este iminentă, apelați de urgență 112.

