4.000 de lumânări printre rândurile de cireși

„Azi noapte am dat foc la 40.000 de euro”, au transmis reprezentanții fermei pe rețelele sociale.

Intervenția a avut loc într-o noapte critică, când întreaga recoltă era în pericol.

„Nu e o exagerare. E realitatea unei nopți de primăvară în care temperaturile au scăzut sub zero și livada noastră de cireși era la un pas să fie distrusă de înghețul târziu”, au explicat aceștia.

Pentru a proteja florile fragile, echipa a aprins nu mai puțin de 4.000 de lumânări printre rândurile de pomi.

„4.000 de lumânări antiîngheț aprinse printre rânduri. 40.000 de euro transformați în fum și căldură, ca să salvăm florile de cireș care, peste câteva săptămâni, vor deveni fructele pe care le veți găsi pe piață.”

Efortul a fost unul uriaș. Aproximativ 20 de oameni au lucrat toată noaptea, în frig, pentru a menține lumânările aprinse și pentru a controla situația din livadă.

„20 de oameni din echipa noastră nu au închis un ochi. Toată noaptea, pe ger, printre rânduri, au aprins lumânare cu lumânare și le-au supravegheat… Atunci când natura lovește, nu există pauză și nu există ‘mai vedem mâine.”, au scris proprietarii fermei Steluța, de lângă Cluj Napoca.

Metodă folosită în vestul Europei

Soluția aleasă de fermieri nu este una obișnuită în România, în principal din cauza costurilor foarte ridicate. În schimb, este utilizată frecvent în țări precum Franța, Germania sau Italia, în special în podgorii și livezi comerciale.

Lumânările anti îngheț cresc temperaturile cu 2-3 grade Celsius Foto: Profimedia

Lumânările antiîngheț, de regulă recipiente metalice cu parafină, pot crește temperatura aerului cu 2-3 grade Celsius, suficient pentru a proteja mugurii și florile sensibile.

În unele cazuri, fermierii combină această metodă cu sisteme de aspersie, care creează un strat protector de gheață ce menține temperatura plantelor la limita critică de supraviețuire.

Situația din Cluj vine în contextul unui val de frig neobișnuit pentru începutul lunii aprilie.

La sfârșitul lunii martie, în regiuni viticole celebre, precum Burgundia sau Chablis, viticultorii au recurs la aceeași soluție aprinderea a sute sau chiar mii de lumânări printre rândurile de viță-de-vie.

„Ne ținem respirația”, declara recent un producător din Burgundia, subliniind riscul uriaș pe care îl reprezintă înghețul în această etapă de dezvoltare.

Livezile, în pericol de pierderi totale

Pentru pomii fructiferi, riscul este și mai mare decât în cazul viței-de-vie. Specialiștii avertizează că pierderile pot fi ireversibile.

„Ireversibil este cuvântul, deoarece perii, merii și caișii înfloresc o singură dată pe an”, explică agroclimatologii din Franța. Dacă florile sunt afectate de îngheț, întreaga recoltă este compromisă.

De ce sunt cireșele scumpe

Fermierii din Cluj spun că astfel de episoade explică și prețul ridicat al fructelor.

„O singură noapte de ger nu poate lua recolta unui an întreg. Pentru că, uneori, ca să salvezi o livadă, trebuie să arzi la propriu zeci de mii de euro într-o singură noapte.”

Aceștia subliniază că în spatele fiecărui kilogram de cireșe se află muncă intensă, riscuri și investiții invizibile pentru consumatori.

„În spatele fiecărui kilogram de cireșe sunt nopți nedormite, oameni obosiți, decizii grele și investiții pe care nimeni nu le vede.”

„Nu ne plângem. Asta e munca noastra si o iubim. Dar data viitoare când vei cumpăra în mână un pumn de cireșe, vă amintiți că în spatele lor sunt oameni care, în noaptea dinaintea Paștelui, au aprins mii de lume ca să vi le poată aduce pe masă.”, concluzionează proprietarii fermei din Cluj.

Postarea lor a strâns peste 21.000 de aprecieri și peste 750 de comentarii.

Oamenii au apreciat efortul depus pentru salvarea cireșelor.

