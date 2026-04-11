4.000 de lumânări printre rândurile de cireși

„Azi noapte am dat foc la 40.000 de euro”, au transmis reprezentanții fermei pe rețelele sociale.

Intervenția a avut loc într-o noapte critică, când întreaga recoltă era în pericol. 

„Nu e o exagerare. E realitatea unei nopți de primăvară în care temperaturile au scăzut sub zero și livada noastră de cireși era la un pas să fie distrusă de înghețul târziu”, au explicat aceștia.

Pentru a proteja florile fragile, echipa a aprins nu mai puțin de 4.000 de lumânări printre rândurile de pomi.

 „4.000 de lumânări antiîngheț aprinse printre rânduri. 40.000 de euro transformați în fum și căldură, ca să salvăm florile de cireș care, peste câteva săptămâni, vor deveni fructele pe care le veți găsi pe piață.”

Efortul a fost unul uriaș. Aproximativ 20 de oameni au lucrat toată noaptea, în frig, pentru a menține lumânările aprinse și pentru a controla situația din livadă. 

„20 de oameni din echipa noastră nu au închis un ochi. Toată noaptea, pe ger, printre rânduri, au aprins lumânare cu lumânare și le-au supravegheat… Atunci când natura lovește, nu există pauză și nu există ‘mai vedem mâine.”, au scris proprietarii fermei Steluța, de lângă Cluj Napoca.

Metodă folosită în vestul Europei

Soluția aleasă de fermieri nu este una obișnuită în România, în principal din cauza costurilor foarte ridicate. În schimb, este utilizată frecvent în țări precum Franța, Germania sau Italia, în special în podgorii și livezi comerciale.

Un viticultor aprinde lumânări anti-îngheț în podgoria sa de lângă Chablis, Burgundia, pe 27 martie 2026, în timp ce temperaturile scad sub zero grade Celsius în timpul nopții
Lumânările anti îngheț cresc temperaturile cu 2-3 grade Celsius Foto: Profimedia

Lumânările antiîngheț, de regulă recipiente metalice cu parafină, pot crește temperatura aerului cu 2-3 grade Celsius, suficient pentru a proteja mugurii și florile sensibile.

În unele cazuri, fermierii combină această metodă cu sisteme de aspersie, care creează un strat protector de gheață ce menține temperatura plantelor la limita critică de supraviețuire.

Situația din Cluj vine în contextul unui val de frig neobișnuit pentru începutul lunii aprilie. 

La sfârșitul lunii martie, în regiuni viticole celebre, precum Burgundia sau Chablis, viticultorii au recurs la aceeași soluție  aprinderea a sute sau chiar mii de lumânări printre rândurile de viță-de-vie.

„Ne ținem respirația”, declara recent un producător din Burgundia, subliniind riscul uriaș pe care îl reprezintă înghețul în această etapă de dezvoltare.

Livezile, în pericol de pierderi totale

Pentru pomii fructiferi, riscul este și mai mare decât în cazul viței-de-vie. Specialiștii avertizează că pierderile pot fi ireversibile.

„Ireversibil este cuvântul, deoarece perii, merii și caișii înfloresc o singură dată pe an”, explică agroclimatologii din Franța. Dacă florile sunt afectate de îngheț, întreaga recoltă este compromisă.

De ce sunt cireșele scumpe

Fermierii din Cluj spun că astfel de episoade explică și prețul ridicat al fructelor.

„O singură noapte de ger nu poate lua recolta unui an întreg. Pentru că, uneori, ca să salvezi o livadă, trebuie să arzi la propriu zeci de mii de euro într-o singură noapte.”

Aceștia subliniază că în spatele fiecărui kilogram de cireșe se află muncă intensă, riscuri și investiții invizibile pentru consumatori.

„În spatele fiecărui kilogram de cireșe sunt nopți nedormite, oameni obosiți, decizii grele și investiții pe care nimeni nu le vede.”

„Nu ne plângem. Asta e munca noastra si o iubim. Dar data viitoare când vei cumpăra în mână un pumn de cireșe, vă amintiți că în spatele lor sunt oameni care, în noaptea dinaintea Paștelui, au aprins mii de lume ca să vi le poată aduce pe masă.”, concluzionează proprietarii fermei din Cluj.

Postarea lor a strâns peste 21.000 de aprecieri și peste 750 de comentarii.

Oamenii au apreciat efortul depus pentru salvarea cireșelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Viva.ro
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Unica.ro
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
Imaginile durerii cu văduva Neli Lucescu. Ținută strâns de mână și braț de fiul Răzvan și de nora Ana Maria, doamna Neli ne-a făcut pe toți să plângem azi. 50 de imagini de la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile durerii cu văduva Neli Lucescu. Ținută strâns de mână și braț de fiul Răzvan și de nora Ana Maria, doamna Neli ne-a făcut pe toți să plângem azi. 50 de imagini de la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Avantaje.ro
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Alte știri

Un copil român de 11 ani a fost ucis într-o baie publică, în timp ce mama sa îl aștepta la ușă, în Spania
Știri România 07:44
Un copil român de 11 ani a fost ucis într-o baie publică, în timp ce mama sa îl aștepta la ușă, în Spania
Ce se întâmplă dacă Lumina Sfântă nu poate fi adusă de la Ierusalim, din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Știri România 07:40
Ce se întâmplă dacă Lumina Sfântă nu poate fi adusă de la Ierusalim, din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Parteneri
Metoda „polițistul bun și polițistul rău”, aplicată de Trump în Iran. Un expert de la Stanford explică strategia americană și succesul ei
Adevarul.ro
Metoda „polițistul bun și polițistul rău”, aplicată de Trump în Iran. Un expert de la Stanford explică strategia americană și succesul ei
Ar fi fost lovitura fotbalului românesc. Motivul ireal pentru care Cornel Dinu n-a mai ajuns la Rapid
Fanatik.ro
Ar fi fost lovitura fotbalului românesc. Motivul ireal pentru care Cornel Dinu n-a mai ajuns la Rapid
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente

Monden

„Survivor România” 10 aprilie 2026. Discuții aprinse și accidentări. „Eram sigur că măștile vor cădea”
Stiri Mondene 10 apr.
„Survivor România” 10 aprilie 2026. Discuții aprinse și accidentări. „Eram sigur că măștile vor cădea”
Claudia Pătrășcanu va petrece Paștele fără copii. Înțelegerea pe care a făcut-o cu Gabi Bădălău
Stiri Mondene 10 apr.
Claudia Pătrășcanu va petrece Paștele fără copii. Înțelegerea pe care a făcut-o cu Gabi Bădălău
Parteneri
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Controversă la Timișoara cu decorul de Paşte de 7.000 de euro. Ouăle gigant iau faţa unei statui cu mesaj
ObservatorNews.ro
Controversă la Timișoara cu decorul de Paşte de 7.000 de euro. Ouăle gigant iau faţa unei statui cu mesaj
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Libertateapentrufemei.ro
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Parteneri
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Trump vrea un arc de triumf la Washington, de aproape trei ori mai înalt decât cel din București
Mediafax.ro
Trump vrea un arc de triumf la Washington, de aproape trei ori mai înalt decât cel din București
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
Wowbiz.ro
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
Parteneri
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”
KanalD.ro
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”

Politic

Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Ce se întâmplă, de fapt, cu marele Cornel Dinu. Acum 8 luni spunea „îmi aștept sfârșitul”
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu marele Cornel Dinu. Acum 8 luni spunea „îmi aștept sfârșitul”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit