Mai exact, reprezentanții ISU Dobrogea spun că, cel mai probabil, un scurtcircuit la aparate electrice lăsate sub tensiune, nesupravegheate a provocat incendiul devastator de marți seară, 14 aprilie 2026, în cartierul Henri Coandă din Constanța.

Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au transmis că opt persoane rămân internate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

Printre acestea, patru copii cu vârste între 10 și 17 ani, intoxicați cu monoxid de carbon, se află într-o stare favorabilă și ar putea fi externați miercuri.

Un bărbat de 64 de ani, ars pe 80% din suprafața corpului, este în stare critică la Secția de Terapie Intensivă.

Pompierii au fost solicitaţi să intervină, marţi seară, pentru stingerea unui incendiu produs la un bloc social situat în cartierul Henri Coandă. Deoarece flăcările se extinseseră la întregul imobil pompierii au activat Planul Roşu.

Potrivit pompierilor, flăcările s-au extins rapid la întreg imobilul, făcând necesară mobilizarea autospecialelor ISU din județul Ialomița.

În urma evacuării a 157 de persoane, Primăria Constanța a asigurat cazare temporară în 60 de unități locative, dintre care 41 sunt deja pregătite pentru relocarea imediată.

