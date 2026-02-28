Cine este noul șef al Vămii

Potrivit publicației Profit.ro, noul președinte al Autorității Vamale Române, Mihai Savin, a schimbat conducerea vămilor din Portul Constanța. Tot sursa citată arată că vicepreședintele AVR, Bogdan Bălan, numit recent de premier, și-a dat demisia după doar câteva zile.

Mihai Savin a fost numit președinte al Autorității Vamale Române la final de ianuarie, prin decizie a premierului Ilie Bolojan. Până atunci, Savin ocupase funcția de vicepreședinte al instituției.

Înainte de a ajunge în Vamă, el a fost director în cadrul Apa Nova București și Veolia România, dar și în structuri ale Primăriei București, conform informațiilor citate de Profit.ro.

Cine conduce Vama Constanța Sud Agigea

La Vama Constanța Sud Agigea, punctul prin care trece fluxul de containere din port, a fost numit Nițu Nicole. Acesta este fost director al Poliției Locale Sector 4 și fost șef de serviciu în cadrul Antifraudă.

Vama Constanța Sud Agigea este una dintre cele mai importante din țară, pentru că aici ajung și pleacă majoritatea containerelor cu marfă.

Cine a fost pus la Vama Constanța Port

La Vama Constanța Port, unde sunt gestionate alte tipuri de transporturi decât containerele, a fost numit Adrian Mihalcea, potrivit sursei citate.

Mihalcea a fost vicepreședinte interimar al AMEPIP, structura guvernamentală care coordonează companiile de stat. Anterior, a ocupat funcții de consilier juridic la Ministerul Economiei și de consilier superior la AMEPIP. În perioada 1983–1991 a lucrat ca tehnician principal în structuri din agricultură, iar ulterior a activat în mai multe firme private.

Demisie la vârful Autorității Vamale

Schimbările de la Constanța vin după o rocadă la conducerea Autorității Vamale Române. În ianuarie, Ilie Bolojan l-a numit pe Mihai Savin președinte al AVR, în locul lui Bogdan Bălan.

La final de februarie, Bălan a fost numit vicepreședinte al instituției, deși solicitarea pentru numirea sa fusese făcută încă din 9 ianuarie 2026. La scurt timp după instalare, acesta și-a dat demisia, potrivit Profit.ro.

Portul Constanța este cel mai mare port al României și unul dintre cele mai importante din regiune. Pe aici trece un volum mare de mărfuri, iar vămile au un rol esențial în controlul și taxarea acestora. În ultimii ani, strategia de limitare a angajărilor în instituții publice a dus la transferul mai multor persoane din alte structuri către Autoritatea Vamală Română, inclusiv foști polițiști locali. Schimbările de la vârful vămilor din Constanța pot avea impact direct asupra modului în care sunt gestionate fluxurile de marfă din port.

