În ianuarie, după demitere, Alexandru Bălan a fost înlocuit cu Mihai Savin, un om din afara structurilor vamale.

Autoritatea Vamală, considerată una din cele mai corupte instituții

Decizia de reangajare a fost propusă de Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare, și a fost oficializată de premierul Ilie Bolojan.

Potrivit Monitorului Oficial, acesta a fost numit în funcția de vicepreședinte la aceeași instituție, considerată una dintre cele mai corupte din România.

Autoritatea Vamală Română a fost vizată de numeroase anchete de corupție, în care au fost implicați vameși și funcționari publici.

Cine este Alexandru Bogdan Bălan

Bogdan Alexandru Bălan a fost urmărit penal timp de nouă ani într-un dosar DNA legat de Florian Walter, fost patron al companiei Romprest, mort în 2019.

Acuzațiile împotriva lui Bălan includeau abuz în serviciu și fals intelectual. În 2016, Bălan lucra la Direcția Operațiuni Intracomunitare a ANAF și făcea parte din echipa de control trimisă la Romprest.

Procurorii DNA i-au investigat pe el și pe alți trei inspectori antifraudă: Cătălin Cercel, Iulian Dinuț și Gheorghe Dorel Ioja.

Pe 27 mai 2025, fostul șef al DNA Ploiești, Cătălin Lefter, a clasat cazul, invocând lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu.

Ancheta inițială a fost coordonată de procuroarea Mihaiela Iorga Moraru, care ulterior a fost ea însăși anchetată și revocată din DNA pentru favorizarea făptuitorului în acest caz.

Controverse legate de numirea lui Bălan

Numirea lui Bălan la conducerea Autorității Vamale Române este privită cu scepticism din cauza trecutului său controversat.

În 2025, publicația citată scria că, în timpul mandatului său anterior, Bălan a numit-o șef de cabinet pe o fostă vameșă implicată în mega-dosarul Murfatlar. Aceasta fusese anterior arestată la domiciliu în 2016 și ulterior scăpată prin prescripție.

În urma unor dezvăluiri de presă și mărturii ale unor agenți economici și vameși, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a ordonat o serie de controale la AVR și la Biroul Vamal Constanța. Aceste verificări au confirmat existența unor nereguli în cadrul instituției.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE