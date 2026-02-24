Postarea care a stârnit reacții: „O bătaie de joc”

Tânăra din Constanța, cu patru ani vechime în domeniu, a publicat următorul mesaj pe Reddit:

„De 4 ani lucrez în domeniu și 4.500 e salariul meu net fix ca farmacist în Constanta la un lanț. Sunt curioasă pe unde se situează salariile în domeniu. Mi se pare o bătaie de joc având în vedere că pentru banii ăștia, ai 80 de clienți/zi (în mare parte în vârsta cu care te chinui, te înjură că nu înțeleg, etc), faci și contabilitatea primară, bagi și curățenie că firma de curățenie vine doar două zile pe săptămână și mai și faci munca de laborant/preparator soluții după rețete magistrale. Plus muncă de lucrător comercial, că cine să o facă și pe aia. Asta după 5 ani de facultate. Și lucru în ture, cu două weekenduri libere pe lună. În rest, 12 zile nonstop ture 8-14; 14-21 o zi cu o zi. Opinii? Câți au plecat în domeniu și câți aleg să reziste în sistem?”

Mesajul a generat zeci de comentarii, multe dintre ele critice la adresa nivelului salarial din farmacii.

Experiențe din țară și din străinătate

O altă utilizatoare a relatat experiența din Germania:

„Am lucrat în câteva farmacii timp de vreo 7 ani în Germania, unde am făcut și școala. Am lucrat ca asistent doar. (..) Lucram de marți până vineri de la 8-8.30 până la 18.30, miercurea având zi scurtă, 8-14. Weekendul prelungit îl puteam combina cu zilele de concediu, așa că era suficient să iau 4 zile de concediu, dar mă bucuram de 9(?) zile libere la rând. Și câștigam un pic peste 2000 € net. Plus prima de Crăciun. (..) Mi se pare că și în Germania meseria de farmacist e plătită prost, dar ce e în România e strigător la cer. Nu aș îndemna pe nimeni să studieze farmacia. Salariile sunt o bătaie de joc.”

Mesajul a continuat: „Mă doare inima pentru voi, asistentele și farmaciștii din România. Dar poate pentru farmaciști și mai mult, că v-ați chinuit 5 ani.”

Din Cluj-Napoca, un alt farmacist a scris: „Eu am 5.000 lei net farmacist-șef în Cluj, 26 de ani de experiență. Cică în Cluj, media salariului net ar fi undeva la 7.000 de lei.”

Nici în București, salariile nu sunt mult mai mari: „Eu am 5.500 de lei net ca farmacist diriginte la un lanț de farmacii în București. Am experiență de 10 ani în domeniu. Cu bonusuri și ore suplimentare și weekenduri ajung pe la 6500-7000 într-o lună bună. Ca farmacist simplu îmi oferiseră 4.500 salariu, deci ca tine. Dar la fel lucrez și eu, două weekenduri/lună, practic, 12 zile cu două pauză și mi se pare epuizant. Nu mai ai timp de nimic.”, a scris o altă femeie.

Aceasta a completat: „Soțul meu este și el farmacist, dar de câțiva ani s-a reprofilat și lucrează în IT, pe un salariu mult mai mare și mai puțină responsabilitate, lucrat de acasă, fără weekenduri.”

„La Iași, cu experiența ta, cam tot atât.”, este un alt comentariu.

Sfătuită să plece din țară: „Nu vă mai chinuiți”

Comentariile au fost, în multe cazuri, extrem de tranșante: „Pleacă. Este bătaie de joc la cât ți-ai ros coatele în facultate. Voi nu sunteți respectați aici.”

„Farmacist în altă țară. Nu vă mai chinuiți.”, a scris altcineva.

În timp ce o altă persoană o sfătuiește să se orienteze către vânzări în domeniul medical: „Poate nu este ceea ce îți dorești de la viață, dar faci mai mulți bani, am prieteni care ajung și la 15000-20000 după 10+ ani de experiență în care și-au construit conexiuni puternice”.

„Farmacia e moartă, asistenții de farmacie au distrus-o, lanțurile mari au distrus-o. Am o prietenă care lucrează la un loc de joacă – 9000 lei pe lună, 7-20, înainte era farmacist (cu diplomă)….”, a comentat altcineva.

Alte persoane cred că „e vina lanțurilor care angajează asistenți pe un salariu mic și le dau aceleași întrebuințări ca unui farmacist.”

Un alt comentator a scris: „Sunt zeci, dacă nu sute de meserii care necesită calificare foarte înaltă/atenție – unde chiar e de viață și moarte și plătite în bătaie de joc în țara asta. Salariile au rămas blocate undeva în timp, în urmă cu 6-8 ani.”

Autoarea postării a concluzionat: „Fugiți de facultatea aia. E fără viitor… măcar atât”

Dezbaterea scoate la iveală o nemulțumire tot mai prezentă în rândul farmaciștilor din România, care reclamă diferența mare dintre responsabilitatea profesiei, obținută după cinci ani de studii și nivelul veniturilor încasate lunar.

Păreri împărțite: „Cât ai vrea să primești”

În timp ce unii consideră salariul primit de farmacista din Constanța „o bătaie de joc”, alții nu sunt de aceeași părere: „Vânzători cu facultate, cât ai vrea să primești?”, a scris o persoană.

Autoarea postării i-a răspuns: „Ești parte din problema.. când îți dă farmacista antibiotic la urgență, fără rețetă și are grijă să-ți dea ceva fix pe bacteria și afecțiunea pe care o ai tot vânzătoare se numește?”.

Alții spun că femeia ar fi avut de ales între salariu fix sau salariu minim și bonus din vânzări.

„Spune-ne cum de fapt ai avut de ales între un salariu fix sau salariul minim pe economie plus comisioane din vânzări și bonusuri. Iar acum ai realizat că alegând salariul minim pe economie + bonusuri din vânzări ai fi putut trece lejer de 8,000 lei pe lună, poate chiar peste 10,000 lei pe lună la o farmacie mai mare, acum, te simți furată și păcălită. Dar nu îți asumi nici o secundă faptul că de fapt TU ai ales.”, a comentat altcineva.

Sunt și comentarii în care munca de farmacist este luată în derâdere: „Ia să mergi în Metro și să facturezi 80 de clienți, 100.000-180.000 Ron net per casa și să hamalesti 500 kg pe zi (cel puțin) și asta pe 3000-3500 Ron pe lună.”

Aproape 10.000 de farmacii în România

Țara noastră avea, în 2024, aproape 10.000 de farmacii, cele mai multe sunt situate în orașe, potrivit datelor INS.

Mai exact, este vorba de 8.400 de farmacii și aproape 1.600 de puncte de lucru ale farmaciilor și drogheriilor.

Doar o treime sunt în sate, în timp ce majoritatea își desfășoară activitatea în mediul urban.

Veniturile sectorului farma din România au crescut cu 46,3% în intervalul de patru ani dintre 2019 și 2022, iar profiturile sale nete s-au majorat cu 71,54%, arată o analiză Libertatea.

Numărul de farmaciști din România era de 21.736, în 2024, conform INS. Numărul acestora a scăzut cu 1.442, în doi ani, de la 22.660 în 2022.

Datele arată că 90% din farmaciștii din România sunt femei.