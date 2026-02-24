Postarea care a stârnit reacții: „O bătaie de joc”

Tânăra din Constanța, cu patru ani vechime în domeniu, a publicat următorul mesaj pe Reddit:

„De 4 ani lucrez în domeniu și 4.500 e salariul meu net fix ca farmacist în Constanta la un lanț. Sunt curioasă pe unde se situează salariile în domeniu. Mi se pare o bătaie de joc având în vedere că pentru banii ăștia, ai 80 de clienți/zi (în mare parte în vârsta cu care te chinui, te înjură că nu înțeleg, etc), faci și contabilitatea primară, bagi și curățenie că firma de curățenie vine doar două zile pe săptămână și mai și faci munca de laborant/preparator soluții după rețete magistrale. Plus muncă de lucrător comercial, că cine să o facă și pe aia. Asta după 5 ani de facultate. Și lucru în ture, cu două weekenduri libere pe lună. În rest, 12 zile nonstop ture 8-14; 14-21 o zi cu o zi. Opinii? Câți au plecat în domeniu și câți aleg să reziste în sistem?”

Mesajul a generat zeci de comentarii, multe dintre ele critice la adresa nivelului salarial din farmacii.

Experiențe din țară și din străinătate

O altă utilizatoare a relatat experiența din Germania:

„Am lucrat în câteva farmacii timp de vreo 7 ani în Germania, unde am făcut și școala. Am lucrat ca asistent doar. (..) Lucram de marți până vineri de la 8-8.30 până la 18.30, miercurea având zi scurtă, 8-14. Weekendul prelungit îl puteam combina cu zilele de concediu, așa că era suficient să iau 4 zile de concediu, dar mă bucuram de 9(?) zile libere la rând. Și câștigam un pic peste 2000 € net. Plus prima de Crăciun. (..) Mi se pare că și în Germania meseria de farmacist e plătită prost, dar ce e în România e strigător la cer. Nu aș îndemna pe nimeni să studieze farmacia. Salariile sunt o bătaie de joc.”

Mesajul a continuat: „Mă doare inima pentru voi, asistentele și farmaciștii din România. Dar poate pentru farmaciști și mai mult, că v-ați chinuit 5 ani.”

Din Cluj-Napoca, un alt farmacist a scris: „Eu am 5.000 lei net farmacist-șef în Cluj, 26 de ani de experiență. Cică în Cluj, media salariului net ar fi undeva la 7.000 de lei.”

Nici în București, salariile nu sunt mult mai mari: „Eu am 5.500 de lei net ca farmacist diriginte la un lanț de farmacii în București. Am experiență de 10 ani în domeniu. Cu bonusuri și ore suplimentare și weekenduri ajung pe la 6500-7000 într-o lună bună. Ca farmacist simplu îmi oferiseră 4.500 salariu, deci ca tine. Dar la fel lucrez și eu, două weekenduri/lună, practic, 12 zile cu două pauză și mi se pare epuizant. Nu mai ai timp de nimic.”, a scris o altă femeie.

Aceasta a completat: „Soțul meu este și el farmacist, dar de câțiva ani s-a reprofilat și lucrează în IT, pe un salariu mult mai mare și mai puțină responsabilitate, lucrat de acasă, fără weekenduri.”

„La Iași, cu experiența ta, cam tot atât.”, este un alt comentariu.

Sfătuită să plece din țară: „Nu vă mai chinuiți”

Comentariile au fost, în multe cazuri, extrem de tranșante: „Pleacă. Este bătaie de joc la cât ți-ai ros coatele în facultate. Voi nu sunteți respectați aici.”

„Farmacist în altă țară. Nu vă mai chinuiți.”, a scris altcineva.

În timp ce o altă persoană o sfătuiește să se orienteze către vânzări în domeniul medical: „Poate nu este ceea ce îți dorești de la viață, dar faci mai mulți bani, am prieteni care ajung și la 15000-20000 după 10+ ani de experiență în care și-au construit conexiuni puternice”.

„Farmacia e moartă, asistenții de farmacie au distrus-o, lanțurile mari au distrus-o. Am o prietenă care lucrează la un loc de joacă – 9000 lei pe lună, 7-20, înainte era farmacist (cu diplomă)….”, a comentat altcineva.

Alte persoane cred că „e vina lanțurilor care angajează asistenți pe un salariu mic și le dau aceleași întrebuințări ca unui farmacist.”

Un alt comentator a scris: „Sunt zeci, dacă nu sute de meserii care necesită calificare foarte înaltă/atenție – unde chiar e de viață și moarte și plătite în bătaie de joc în țara asta. Salariile au rămas blocate undeva în timp, în urmă cu 6-8 ani.”

Autoarea postării a concluzionat: „Fugiți de facultatea aia. E fără viitor… măcar atât”

Dezbaterea scoate la iveală o nemulțumire tot mai prezentă în rândul farmaciștilor din România, care reclamă diferența mare dintre responsabilitatea profesiei, obținută după cinci ani de studii  și nivelul veniturilor încasate lunar.

Păreri împărțite: „Cât ai vrea să primești”

În timp ce unii consideră salariul primit de farmacista din Constanța „o bătaie de joc”, alții nu sunt de aceeași părere: „Vânzători cu facultate, cât ai vrea să primești?”, a scris o persoană.

Autoarea postării i-a răspuns: „Ești parte din problema.. când îți dă farmacista antibiotic la urgență, fără rețetă și are grijă să-ți dea ceva fix pe bacteria și afecțiunea pe care o ai tot vânzătoare se numește?”.

Alții spun că femeia ar fi avut de ales între salariu fix sau salariu minim și bonus din vânzări.

„Spune-ne cum de fapt ai avut de ales între un salariu fix sau salariul minim pe economie plus comisioane din vânzări și bonusuri. Iar acum ai realizat că alegând salariul minim pe economie + bonusuri din vânzări ai fi putut trece lejer de 8,000 lei pe lună, poate chiar peste 10,000 lei pe lună la o farmacie mai mare, acum, te simți furată și păcălită. Dar nu îți asumi nici o secundă faptul că de fapt TU ai ales.”, a comentat altcineva.

Sunt și comentarii în care munca de farmacist este luată în derâdere: „Ia să mergi în Metro și să facturezi 80 de clienți, 100.000-180.000 Ron net per casa și să hamalesti 500 kg pe zi (cel puțin) și asta pe 3000-3500 Ron pe lună.”

Aproape 10.000 de farmacii în România

Țara noastră avea, în 2024, aproape 10.000 de farmacii, cele mai multe sunt situate în orașe, potrivit datelor INS. 

Mai exact, este vorba de 8.400 de farmacii și aproape 1.600 de puncte de lucru ale farmaciilor și drogheriilor. 

Doar o treime sunt în sate, în timp ce majoritatea își desfășoară activitatea în mediul urban.

Veniturile sectorului farma din România au crescut cu 46,3% în intervalul de patru ani dintre 2019 și 2022, iar profiturile sale nete s-au majorat cu 71,54%, arată o analiză Libertatea.

Numărul de farmaciști din România era de 21.736, în 2024, conform INS. Numărul acestora a scăzut cu 1.442, în doi ani, de la 22.660 în 2022. 

Datele arată că 90% din farmaciștii din România sunt femei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Povestea unei mame ucrainene în vârstă de 35 de ani, care s-a stabilit din 2022 în România cu cei doi copii: „Vreau să le dau o viață normală, fără frică de bombe și alarme”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ea este Tiphaine Auzière, fiica lui Brigitte Macron, care-i seamănă leit Primei Doamne a Franței. Tânăra a făcut recent, pentru prima oară, declarații cutremurătoare despre mama ei și a făcut o dezvăluire nebănuită despre relația ei cu Emmanuel Macron
Viva.ro
Ea este Tiphaine Auzière, fiica lui Brigitte Macron, care-i seamănă leit Primei Doamne a Franței. Tânăra a făcut recent, pentru prima oară, declarații cutremurătoare despre mama ei și a făcut o dezvăluire nebănuită despre relația ei cu Emmanuel Macron
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Unica.ro
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional: „Ne-am decis...„
Elle.ro
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional: „Ne-am decis...„
gsp
La nici 6 luni de la divorț și-a regăsit fericirea în brațele Ameliei, ispita sezonului trecut din „Insula Iubirii”
GSP.RO
La nici 6 luni de la divorț și-a regăsit fericirea în brațele Ameliei, ispita sezonului trecut din „Insula Iubirii”
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
GSP.RO
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
Parteneri
Trecutul neștiut al Alinei Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism! Imagini rare de la nuntă. Câți ani are, unde lucrează, și cum l-a abordat pe regretatul artist. Ea a făcut primul pas
Libertateapentrufemei.ro
Trecutul neștiut al Alinei Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism! Imagini rare de la nuntă. Câți ani are, unde lucrează, și cum l-a abordat pe regretatul artist. Ea a făcut primul pas
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Andreea Marin a slăbit 20 kg și arată ca la 20 de ani! „Zâna” a rupt tăcerea: „Uneori mi-e lene, dar îmi impun!” Secretul care i-a uimit pe toți
Tvmania.ro
Andreea Marin a slăbit 20 kg și arată ca la 20 de ani! „Zâna” a rupt tăcerea: „Uneori mi-e lene, dar îmi impun!” Secretul care i-a uimit pe toți

Alte știri

Băluţă a intervenit în ședința CGMB după ce proiectul cu apa caldă și căldura a fost blocat și a acuzat un „grup infracţional” condus de Ciucu. Replica primarului general
Știri România 12:51
Băluţă a intervenit în ședința CGMB după ce proiectul cu apa caldă și căldura a fost blocat și a acuzat un „grup infracţional” condus de Ciucu. Replica primarului general
Mașina pe care orice român putea să o repare în spatele blocului cu motor de 594 centimetri cubi și o viteză maximă de 100 km/h
Știri România 12:18
Mașina pe care orice român putea să o repare în spatele blocului cu motor de 594 centimetri cubi și o viteză maximă de 100 km/h
Parteneri
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră
Adevarul.ro
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră
Mihai Rotaru, prime uriaşe la Universitatea Craiova! Cât încasează jucătorii pentru victorie şi pentru câştigarea titlului: „Pentru FCSB, sumele s-au triplat”
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, prime uriaşe la Universitatea Craiova! Cât încasează jucătorii pentru victorie şi pentru câştigarea titlului: „Pentru FCSB, sumele s-au triplat”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Imaginile cu care Anca Țurcașiu și-a surprins fanii! Cum arată vedeta fără pic de machiaj la vârsta de 55 de ani. „Am învățat să mă iubesc...” Video
Elle.ro
Imaginile cu care Anca Țurcașiu și-a surprins fanii! Cum arată vedeta fără pic de machiaj la vârsta de 55 de ani. „Am învățat să mă iubesc...” Video
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner
Viva.ro
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner

Monden

Oprah Winfrey s-a îngrășat din nou după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit: „Este ceva ce va trebui să fac toată viața”
Stiri Mondene 12:50
Oprah Winfrey s-a îngrășat din nou după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit: „Este ceva ce va trebui să fac toată viața”
Gluma lui Mihai Bobonete, povara afacerii lui Dani Oțil: „Și azi mai sufăr, după opt ani”. Ce prețuri are mâncarea la restaurantul lui
Stiri Mondene 12:16
Gluma lui Mihai Bobonete, povara afacerii lui Dani Oțil: „Și azi mai sufăr, după opt ani”. Ce prețuri are mâncarea la restaurantul lui
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
ObservatorNews.ro
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Tragedie de nedescris! CONFIRMAT acum! Uriașul actor, adorat de români, ȘI-A LUAT ȘI EL VIAȚA! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce SECRET DEVASTATOR a ascuns peste 20 de ani, cumplit!
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! CONFIRMAT acum! Uriașul actor, adorat de români, ȘI-A LUAT ȘI EL VIAȚA! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce SECRET DEVASTATOR a ascuns peste 20 de ani, cumplit!
Parteneri
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
GSP.ro
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
Teodora Stoica și Ionuț Lupescu, printre persoanele ieșite în stradă la manifestația din fața Parlamentului: „M-am întors acasă cu o greutate în piept”
GSP.ro
Teodora Stoica și Ionuț Lupescu, printre persoanele ieșite în stradă la manifestația din fața Parlamentului: „M-am întors acasă cu o greutate în piept”
Parteneri
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
Mediafax.ro
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
KanalD.ro
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult

Politic

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj pentru Ucraina, după patru ani de război, înaintea președintelui Nicușor Dan
Politică 11:31
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj pentru Ucraina, după patru ani de război, înaintea președintelui Nicușor Dan
Proiectul prin care locuitorii din București nu plătesc dacă apa caldă și căldura nu sunt în parametri, blocat în CGMB. Daniel Băluță: „Vom face grevă și plângeri penale”
Exclusiv
Politică 11:06
Proiectul prin care locuitorii din București nu plătesc dacă apa caldă și căldura nu sunt în parametri, blocat în CGMB. Daniel Băluță: „Vom face grevă și plângeri penale”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Zeljko Kopic, răspuns pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali: “Este foarte interesant ca marea rivală să dorească victoria lui Dinamo”
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, răspuns pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali: “Este foarte interesant ca marea rivală să dorească victoria lui Dinamo”
Un îndulcitor comun, care se găsește în produsele ”fără zahăr”, risc crescut de infarct și AVC
Spotmedia.ro
Un îndulcitor comun, care se găsește în produsele ”fără zahăr”, risc crescut de infarct și AVC