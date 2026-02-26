Lotul 1 al Autostrăzii Craiova – Filiași: 10 Km

Autostrada Craiova – Târgu Jiu reprezintă un proiect major de infrastructură cu o lungime totală proiectată de 110 kilometri. Structura acestui proiect este una mixtă, fiind concepută pentru a asigura o conexiune rapidă între cele două orașe prin două tipuri de regimuri de drum.

Întregul traseu este divizat în 6 secțiuni distincte pentru o mai bună gestionare a execuției. Primele 3 secțiuni sunt proiectate la profil de autostradă și fac legătura între Craiova și Filiași. Restul de 3 secțiuni continuă traseul de la Filiași până la Târgu Jiu, însă acestea vor fi construite la profil de drum expres.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova prezintă animația grafică, 3D, a primelor două loturi ale autostrăzii Craiova – Filiași, care va asigura o conexiune rapidă între municipiul Craiova și nordul județului Dolj, cu perspectivă de continuare spre Târgu Jiu și vestul țării.

Lotul 1 al Autostrăzii Craiova – Filiași are o lungime de aproximativ 10 km. „Acest prim lot reprezintă fundația unui proiect esențial pentru dezvoltarea economică a Olteniei”, spun reprezentanții DRDP Craiova.

Caracteristicile primului lot: „Profil: autostradă – două benzi pe sens, bandă de urgență, separare mediană. Elemente importante: noduri rutiere, pasaje, poduri și lucrări complexe pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului. Rol strategic: scoaterea traficului greu din zona urbană, reducerea timpilor de deplasare și creșterea gradului de siguranță rutieră”

Lotul 2 Craiova – Filiași: 14,4 km costă 1,96 miliarde lei

DRDP Craiova a prezentat joi, 26 februarie, animația grafică al celui de-al doilea lot al autostrăzii Craiova – Filiași, parte a drumului de mare viteză Craiova – Târgu Jiu. În perioada următoare, urmează să fie prezentate și celelalte tronsoane.

Lotul 2 are o lungime de 14,4 km, iar durata contractului este de 34 de luni (10 luni proiectare + 24 luni execuție. Valoare estimată a contractului este de 1,96 miliarde lei, fără TVA.

„Lotul 2 va asigura legătura între Nodul Rutier Craiova Nord și zona Ișalnița – Filiași, contribuind la fluidizarea traficului și la creșterea siguranței rutiere”, potrivit DRDP Craiova.

Lucrările majore incluse în proiect sunt: „viaduct de aproximativ 843 m peste CF100, DN6/E70 și râul Brădești; pod de 264 m peste râul Amaradia; două spații de servicii moderne, fiecare cu 8 puncte de încărcare pentru vehicule electrice”.

Secțiunile drumului de mare viteză Craiova – Târgu Jiu

Autostrada/drumul de mare viteză Craiova – Târgu Jiu este împărțit în 6 loturi specifice. Primele trei loturi sunt construite la profil de autostradă, iar ultimele trei la profil de drum expres, cu o mențiune specială pentru lotul 4, care face trecerea între cele două tipuri de drum.

Secțiunea Autostrada Craiova – Filiași are o lungime totală de 51,5 km și este formată din:

Lotul 1 (10,3 km): Începe de la nodul rutier Ghercești (conexiune cu Drumul Expres DEx12 Craiova-Pitești) și ajunge până la Craiova Nord (zona Ișalnița). Include un nod rutier important și două viaducte.

Lotul 2 (14,4 km): Continuă de la Craiova Nord până în zona localității Beharca. Acest segment include lucrări complexe, precum un viaduct de peste 800 de metri peste calea ferată și râul Brădești.

Lotul 3 (21,7 km): Face legătura între Beharca și Filiași. Este ultimul segment integral de autostradă înainte de schimbarea profilului drumului.

Secțiunea Drum Expres Filiași – Târgu Jiu are o lungime de 58,6 km și cuprinde:

Lotul 4 (22,9 km): Este un segment mixt. Primii 5,1 km sunt proiectați la profil de autostradă (continuarea dinspre Filiași), iar restul de 17,8 km fac tranziția către profilul de drum expres. Include un nod rutier la Țânțăreni pentru conexiunea cu DN66.

Lotul 5 (21,5 km): Se desfășoară între Bibești și Târgu Cărbunești. Proiectul prevede aici construcția a 25 de poduri și pasaje, printre care și un pasaj lung de peste 300 de metri în zona nodului Târgu Cărbunești.

Lotul 6 (19,3 km): Reprezintă ultimul segment, care leagă Târgu Cărbunești de Varianta Ocolitoare a municipiului Târgu Jiu, finalizând astfel întregul coridor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE