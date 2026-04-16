Umilințe greu de imaginat

Cei mici ar fi fost supuși unor umilințe greu de imaginat la „grădinița groazei”. Conform surselor Știrile ProTV, educatoarea transformase sala de clasă într-un spațiu al terorii, unde copiii erau legați, reduși la tăcere cu bandă adezivă și instigați să se lovească între ei.

Deși plăteau o taxă lunară de 1.500 de lei, părinții au descoperit cu groază ce se ascundea în spatele ușilor închise. Primele semne de alarmă au fost schimbările bruște de comportament ale copiilor, care, odată întrebați, au început să descrie scene de violență și abuzuri greu de imaginat.

O mamă susține că fiica ei era obligată să lovească alți copii, iar educatoarea nu intervenea în conflicte.

„Am înțeles că erau legați de scaun cu sfoară, cu scotch la gură”, a declarat femeia.

Loviți în cap și peste față

Mai mulți părinți au depus plângeri la poliție. Un alt părinte povestește că fiica lui i-a spus în repetate rânduri că ar fi fost lovită în cap și peste față.

O fostă angajată confirmă ororile și aduce dovezi zdrobitoare: aceasta a înregistrat comportamentul educatoarei, descriind cum micuților li se trăgeau scaunele pentru a cădea special.

Totodată, martora dezvăluie o metodă cinică de manipulare: pentru a se disculpa în fața părinților, educatoarea îi forța pe copii să se bată între ei, susținând ulterior că rănile și le-au provoat singuri.

Poliția a deschis o anchetă

Poliția a deschis deja un dosar penal in rem pentru purtare abuzivă.

„Cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror”, a precizat Andreea Mateescu, purtător de cuvânt al IPJ Dolj.

„Din cercetări, a reieșit că în perioada martie 2025 – martie 2026, o tânără de 27 de ani, din Craiova, în calitate de educator în cadrul unei grădiniţe particulare din municipiu, pe timpul programului de lucru, ar fi săvârşit acte specifice infracţiunii de purtare abuzivă faţă de unii copii din cadrul grădiniţei”, au transmis reprezentanții instituției.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE