Britanicul Steve Edwards, în vârstă de 54 de ani, urmează să alerge duminică la cel de-al 800-lea maraton din viața sa, urmând să stabilească în acest fel un record mondial, scrie The Herald.

După ce a alergat cel de-al 799-lea maraton la Bournemouth, unde a terminat în 3: 19.14, Steve a spus: „Sunt atât de încântat că am reușit să-l termin și pe acesta, mai ales cu un alt timp sub 3:20, ceea ce părea aproape imposibil de reușit acest lucru. După opt mile mi s-a pus un cârcel și ultimii kilometri au fost ucigători, așa că am fost extrem de fericit să văd linia de sosire”.

Dacă totul merge conform planului, în această duminică, la Birmingham, Steve va deveni prima persoană din lume care va avea o medie de sub 3 ore 20min după ce a alergat 800 de maratoane oficiale.

Cum a ajuns însă la această performanță? Steve spune că totul a început de la un pariu făcut cu prietenii.

Atunci când avea 18 ani, Steve Edwards, născut în Coventry, Marea Britanie, a văzut un afiș cu primul maraton organizat în orașul său natal, le-a spus prietenilor săi că se gândește să participe, dar aceștia nu l-au crezut și au pus pariu cu el pe o halbă de bere.

