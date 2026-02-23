Bărbați găsiți morți într-un bloc din Deva, după un apel la 112

Doi bărbați au fost găsiți fără suflare, duminică, într-un bloc din municipiul Deva, dar în apartamente diferite, iar polițiștii încearcă acum să afle în ce împrejurări au survenit decesele.

Este vorba despre un bărbat de 63 de ani și un altul de 38 de ani.

Conform anchetatorilor, descoperirea macabră a fost făcută după ce o rudă a bărbatului mai în vârstă a sunat la 112, îngrijorată că acesta nu mai răspundea la telefon.

„Poliția Municipiului Deva a fost sesizată, în data de 22 februarie, de către o femeie, cu privire la faptul că o persoană nu răspunde la telefon, existând riscul ca aceasta să fie decedată. Polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, unde au identificat un bărbat de 63 de ani, din comuna Turdaș, decedat. În timpul efectuării cercetărilor la fața locului, la etajul superior al imobilului a fost descoperită o altă persoană decedată, respectiv un bărbat de 38 de ani, domiciliat în municipiul Deva”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, potrivit Servus Press.

Anchetă la Deva, pentru ucidere din culpă

Conform poliției, nu au fost identificate urme de violență pe corpurile celor două persoane decedate.

Trupurile neînsuflețite au fost transportate la Serviciul Județean de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

În acest caz, a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

„Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă, urmând a fi stabilite toate împrejurările producerii evenimentului”, au mai transmis reprezentanții IPJ Hunedoara.

